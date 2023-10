FC Stadlau gewinnt Torfestival bei WAF Pinova

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:07

WAF pinova Telekom und FC Stadlau lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. FC Stadlau wurde der Favoritenrolle somit gerecht.





Führung und Ausgleich

Georgi Marincheshki war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (8.) - er ist nach einer starken Flanke mit dem Kopf zur Stelle. Jetzt erst recht, dachte sich Dominik Kurz, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (12.) - nach einem Freistoß. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Edin Alihodzic in der 19. Minute -er trifft mit einem scharfen Schuss ins lange Eck. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

WAF verkürzt

Kurz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.) - er staubt ab. Das 2:3 von WAF pinova stellte Almir Mujkic per Elfer sicher (63.). In der 81. Minute brachte Florian Martini den Ball im Netz von FC Stadlau unter - damit haben die Gastgeber einen Zweitore-Rückstand aufgeholt. Christian Libic machte in der 84. Minute das 4:3 der Gäste perfekt. Zum Schluss feierte FC Stadlau einen dreifachen Punktgewinn gegen WAF pinova Telekom.

WAF pinova Telekom tritt am Freitag, den 13.10.2023, um 18:30 Uhr, bei SC Red Star Penzing an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt FC Stadlau SC Mannswörth.

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Gratulation an Stadlau, es war ein sehr intensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften mit dem glücklicheren Ende für den Gegner. Leider nehmen wir trotz guten Spiels keine Punkte mit, dennoch muss man unserer jungen Mannschaft für ihren Einsatz und ihre Moral ein Lob aussprechen!"

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – FC Stadlau, 3:4 (1:2)

84 Christian Libic 3:4

81 Florian Martini 3:3

63 Almir Mujkic 2:3

57 Dominik Kurz 1:3

19 Edin Alihodzic 1:2

12 Dominik Kurz 1:1

8 Georgi Marincheshki 1:0

