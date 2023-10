Doppelpack: Nazli schießt Hellas Kagran zum Sieg gegen Gerasdorf Stammersdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:37

SV Gerasdorf Stammersdorf konnte FC Hellas Kagran nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Nazli glänzte mit zwei Treffern und entschied die Partie in der 80. Minute endgültig zugunsten der Kagraner.

Starker Wind

Wie bereits in der Vorwoche begann Hellas Kagran mit dem Wind im Rücken und setzte den Sturmlauf auf das gegnerische Tor fort. Bereits in der ersten Spielminute gab es den ersten Torschuss, den der Gerasdorfer Torhüter erfolgreich abwehrte. Nach einem Ballgewinn von Martin Haberleitner endete die Aktion mit einem Fehlschuss. Schließlich, in der 17. Spielminute, war es Jasmin Delic, der nach einer perfekten Flanke mit dem Kopf erfolgreich war. Jetzt war es Serkan Firat, der den Ball auf Martin Haberleitner abspielte, doch diese Aktion führte nur zu einem Eckball. Ein Schuss aus etwa 20 Metern Entfernung wurde von Simon Bodrazic souverän pariert. Letztendlich blieb es bei der knappen Führung zur Halbzeit.

Entscheidung fällt

In der zweiten Spielhälfte mussten die Kagraner erneut gegen den starken Wind antreten. Schon hätte es das zweite Tor sein können, als Martin Haberleitner allein vor dem Tor der Gäste auftauchte, den Ball jedoch knapp über das Tor schaufelte. Martin Haberleitner drang erneut in die Abwehrreihen der Gäste ein, der Torhüter wehrte den Ball nach vorne ab, und Nuh Nazli konnte mühelos einschieben. Jetzt sah es schon etwas besser aus, aber das Spiel war noch nicht entschieden. In der 78. Spielminute überlief der Angreifer den Gästetorwart und am Ende auch sich selbst. Doch nur drei Minuten später kam es zur endgültigen Entscheidung in unserer Gunst. Der Ball wurde geschickt durch die Abwehrreihen gespielt, und Nuh Nazli stellte in der 81. Spielminute das 3:0 für Hellas Kagran her. Kurz vor Schluss gab es noch einen Lattentreffer durch Oliver Bauregger.

Am kommenden Samstag trifft Hellas Kagran auf Sportunion Mauer, Gerasdorf spielt tags zuvor gegen FC 1980 Wien.

Aufstellungen:

Hellas Kagran: Simon Bodrazic - Serkan Firat, Kevin Österreicher, Dino Halilovic, Ben Schoisswohl - Ronald Birnbauch, Lukas Höbinger, Yannic Mattes, Nuh Nazli, Martin Haberleitner - Jasmin Delic (K)



Ersatzspieler: Nicolas Grunt, Lukas Morgan, Oliver Bauregger, Anil Celik, Sebastian Gündl, Anes Dezic



Trainer: Kristian Fitzbauer

SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Alen Colic, Philip Furch, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer, Marcello Skokan, David Hochreiter



Ersatzspieler: Benjamin Colic, Lukas Halper, Mohssine Schwarzinger, Julian Burisic, Danijel Ivic, Andreas Hauser



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: FC Hellas Kagran – SV Gerasdorf Stammersdorf, 3:0 (1:0)

80 Nuh Nazli 3:0

66 Nuh Nazli 2:0

17 Jasmin Delic 1:0

Foto: Michael Hasieber

