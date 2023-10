Milosavljevic-Tor sichert FC Stadlau Punkt beim SV Wienerberg

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:21

Der neue Trainer der Wienerberger Werner Hasenberger stand gleich am Wochenende vor einer großen Aufgabe. Zu hause musste seine Mannscahft, die er erst vor kurzem übernahm gegen den FC Stadlau ran. Auf dem Papier eigentlich eine schwierige Aufgabe und die Gäste auch in einer kleinen Favoritenrolle. Schiedsrichter der Partie war Stefan Tikal, der die Partie um 14 Uhr vor knapp 60

Zuschauern anpfiff.

Wienerberg nimmt drei Punkte in die Pause

Von Beginn an waren beide Seiten im Spiel und es war ein richtiges hin und her. Die Heimmannschaft war defensiv sehr kompakt und nutzte oft schnelle Umschaltmomente zu ihrem Vorteil. In weiterer Folge kam Stadlau in eine gute Ballhaltphase. Daraus folgende Chancen oder gar Tore blieben jedoch

aus. Es waren die Wienerberger die schnell schalteten und zu einer Führung kamen. Nach einer spielerischen Aktion kam Mustafa Güllü zum Abschluss und versenkte den Ball in der 24. Spielminute im Kreuzeck. Jetzt war eine Reaktion der Gästemannschaft gefordert, der Ballbesitz war da, aber man fand einfach kein Durchkommen. Somit musste man mit dem 1:0 in die Pause gehen.

Stadlau am Drücker

Stadlau kam gleich mit einem Doppelwechsel aus der Kabine. Die Gäste machten auch dort weiter, wo sich aufgehört haben, weiter einen Weg zum Torerfolg zu finden. Wienerberg war aber sehr aufmerksam und ließ hinten wenig bis gar nichts anbrennen. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten immer wieder neuen Schwung in eine sehr offene Partie. In den Schlussminuten gelang es dann Stadlau doch, den Ausgleich zu erzielen. Damit konnte man einen Punkt aus diesem

Auswärtsspiel mitnehmen. Nach diesem Unentschieden geht es für Wienerberg nächste Woche im Cup gegen Besiktas Wiener Adler und dann auswärts gegen Red Star Penzing. Stadlau empfägt zu Hause den ASV 13.

SV Wienerberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 14. Insbesondere an vorderster Front kommt SV Wienerberg nicht zur Entfaltung, sodass nur neun erzielte Treffer auf das Konto von SV Wienerberg 1921 gehen. Zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SV Wienerberg 1921 momentan auf dem Konto. SV Wienerberg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich FC Stadlau im Klassement auf Platz vier. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. FC Stadlau ist seit vier Spielen unbezwungen.

SV Wienerberg 1921 tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei SC Red Star Penzing an. Zwei Tage später empfängt FC Stadlau ASV 13.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer SV Wienerberg): „Nach kurzer Zeit muss ich meine Mannschaft für die gebotene Intensität und Laufarbeit loben. Hier sind viele junge und motivierte Spieler, ich fühl mich sehr wohl hier. Natürlich gibt es Sachen an

denen wir arbeiten müssen und ich bin da auch für die kommenden Wochen sehr zuversichtlich. Der Punkt hilft uns und ab jetzt schauen wir auf den nächsten Gegner.“

Aufstellungen:

SV Wienerberg 1921: Nemanja Ivic, Matthias Schmid, Oliver Ikic, Jan Mülner, Paul Semrau, Mustafa Güllü, Ibrahim Mohamed, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Imamoglu



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Stefan Trunic, David Gschaider, Benjamin Pitzek, Kenneth Oduaro, Simon Ouguehi



Trainer: Werner Hasenberger

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Gabriel Bayer (K), Christian Libic, Philipp Engleithner, Haris Harba, Tomoya Kitazawa, David Obradovic, Leon Effenberger, Dominik Kurz, Fedi Houidi, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Ermir Berisha, Lorenzo Batista, Mateja Milosavljevic, Julian Gollner, Edin Alihodzic



Trainer: Stefan Horniatschek

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – FC Stadlau, 1:1 (1:0)

83 Mateja Milosavljevic 1:1

24 Mustafa Guellue 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.