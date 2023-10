SV Donau feiert klaren Sieg über WAF pinova

Details Montag, 23. Oktober 2023 23:11

Mit 0:3 verlor WAF pinova am vergangenen Sonntag deutlich gegen SV Donau. SV Donau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen WAF pinova Telekom einen klaren Erfolg.

Marko Nikolic brachte SV Donau in der 30. Minute in Front. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 46. Minute erhöhte Jores Boguo auf 2:0 für SV Donau. In der 50. Minute legte Andrej Vukovic zum 3:0 zugunsten von SV Donau nach. Die Schlussphase musste SV Donau ohne Boguo bestreiten, der in der 78. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für SV Donau nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte WAF pinova eindrucksvoll mit 3:0.

In der Tabelle liegt WAF pinova Telekom nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. In dieser Saison sammelte WAF pinova Telekom bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist WAF pinova weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SV Donau war am Ende kein Kraut gewachsen.

SV Donau klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Donau derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Donau wieder in der Erfolgsspur.

WAF pinova Telekom tritt am Donnerstag, den 26.10.2023, um 10:30 Uhr, bei SK Slovan HAC Trachten Witzky an. Einen Tag später (18:30 Uhr) empfängt SV Donau SC Mannswörth.

Christian Schweigler (Trainer WAF Pinova): "Ein rabenchwarzer Tag! Attribute die im Fussball wichtig und entscheidend sind, haben wir heute als gesamte Mannschaft zum ersten Mal in der Saison vermissen lassen! Uns bleibt nicht viel Zeit, denn Dienstag und Donnerstag warten die nächsten Aufgaben auf uns wo wir auf alle Fälle wieder unser wahres Gesicht zeigen müssen!"

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – SV Donau, 0:3 (0:1)

50 Andrej Vukovic 0:3

46 Joris Boguo 0:2

30 Marko Nikolic 0:1

