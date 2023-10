Dinamo Helfort triumphiert gegen geschwächtes Hellas Kagran

Details Samstag, 28. Oktober 2023 17:49

In der 11. Runde der Wiener Stadtliga war der SV Dinamo Helfort beim FC Hellas Kagran zu Gast. Dinamo Helfort dominiert vor 150 Zuschauern die Partie und siegte mit 4:0.

Ein frühes Eigentor durch Ben Schoisswohl sorgte in der fünten Spielminute für die Führung von Dinamo Hellfort. Nach intensiven Zweikämpfen und einer umkämpften Partie gelant Antonio Kustura in der 31. Minute der Entlastungstreffer zum 2:0 Pausenstand. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte Stefan Gratt mit einem satten Schuss in der 52. Spielminute das 3:0 für die Gäste. Den Schlusspunkt der Partie setzte Besnik Mala in der 74. Minute und erhöhte auf 4:0.

Dominianter Auftritt lässt Gegnern keine Chance

"Es ist nicht leicht auswärts bei Kagran zu gewinnen, aber wir konnten uns durch ein frühes Tor sehr entlasten", berichtete Trainer Coric zufrieden. Hellas Kagran hat bereits gezeigt, dass sie auf dem eigenen Platz sehr unangenehm werden können und auch stärkeren Mannschaften Punkte stehlen können. "Nach dem 1:0 hatten wir mehr Ruhe im Spiel und wir konnten die Kontrolle über die Partie übernehmen", erklärte Trainer Coric. "Das 2:0 war keine Entscheidung, aber man hat gemerkt, dass sich der Gegner ärgert und so konnten wir früh in der zweiten Halbzeit den Deckel drauf machen", so Trainer Stefan Coric. "Meine umfangreiche Mannschaft hat wiedermal gezeigt, dass sie in der Lage sind auch schwierige Spiele zu kontrollieren".

Hellas Kagran deutlich geschwächt

Mit einem durchwachsenen Kader trat die Mannschaft aus Kagran an - dies spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Durch einige Ausfälle und Äbgange während der laufenden Saison bemühte sich Hellas Kagran das beste aus der aktuellen Situation zu machen. Durch fehlenden Spielmacher kam die Truppe aus Kagran zu wenig Torchancen und noch weniger Spielkontrolle. Die geschwächte Mannschaft blieb nach der Blamage bei Sportunion Mauer auch gegen Dinamo Helfort ohne Chance und hofft auf Punktgewinn im nächsten Auswärtsmatch.

Durch die drei Punkte überholte Dinamo Helfort kurzfristig Sportunion Mauer und übernahm die Tabellenspitze. Hellas Kagran bleibt derzeit in der unteren Tabellenhälfte, kann sich aber durch eine starke Heimbilanz zuversichtlich geben. Dinamo Helfort tritt kommende Spielwoche gegen 1980 Wien an und Hellas Kagran ist zu Gast bei WAF pinova Telekom.

Hellas Kagran: Simon Bodrazic - Serkan Firat, Simon Löhlein, Dino Halilovic, Oliver Bauregger, Ben Schoisswohl - Ronald Birnbauch, Yannic Mattes, Martin Haberleitner - Jasmin Delic (K), Anes Dezic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Lukas Morgan, Vu Linh Nguyen, Simon Reisek, Anil Celik, Sebastian Gündl



Trainer: Kristian Fitzbauer

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Stefan Gratt - Mario Lozic, Slaven Lalic, Nemanja Milinkovic, Marko Parmakovic - Besnik Mala (K), Agron Mala, Zlatan Sibcic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Ivan Cerkez, Antonio Kustura, Igor Prodanov, Sergej Vujasinovic, Rilind Ceku



Trainer: Stefan Coric

