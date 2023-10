Sportunion Mauer verteidigt Tabellenspitze bei 1980 Wien

Details Samstag, 28. Oktober 2023 18:32

In der 11. Spielrunde der Wiener Stadtliga war Sportunion Mauer zu Gast beim FC 1980 Wien. Nach einer chancenreichen und umkämpften Partie feierten die Maurer einen souveränen 2:0 Sieg und bleiben somit an der Tabellenspitze.

Beim Angstgegner zu Gast

Im ersten Durchgang hatte Sportunion Mauer etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung, durch einen Treffer von Alexander Frank, in die Kabine. Unter dem Strich verbuchte Sportunion Mauer gegen 1980 Wien eine sehr gute Leistung und stelle wiedereinmal unter Beweis, dass sie großes Potenzial für die Meisterschaft haben.

"Auswärts bei 1980 zu spielen ist immer ein Alptraum", erklärte Trainer Knirsch nach der Partie. "Durch unseren Einsatz und unser bissiges Auftreten konnten wir früh in Führung gehen und die Kontrolle über die Partie bekommen", fügte Knirsch hinzu. "Nach dem verdienten 2:0 war der Sack dann auch zu!" Der FC 1980 Wien konnte diese Saison einige Male beweisen, dass sie auch stärkere Mannschaften bezwingen können und so lieferte man sich auch mit der Sportunion Mauer einen harten Kampf - Am Ende reicht es jedoch nicht für einen Punktgewinn.

Alexander Frank und Co. im Torrausch

Nachdem Sportunion Mauer hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, sind sie weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit nur drei Gegentoren stellt der Ligaprimus die sicherste Abwehr der Liga dar und mit stolzen 31 Treffern zählt man zu den torgefährlichsten Mannschaften in der Liga. Die Saison von Sportunion Mauer verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Der Trainer ist mit seiner jungen Mannschaft äußerst zufrieden und ist weiterhin zuversichtlich den Herbstmeistertitel zu feiern.

1980 Wien ist am Mittwoch (14:00 Uhr) beim Tabellenschlusslicht ASV 13 zu Gast und hofft auf einen wichtigen Auswärtssieg um den oberen Mannschaften weiterhin Druck zu machen, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt Sportunion Mauer 1. Simmeringer SC.

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Nico Ruziczka, Vinicius Leite Teles, Husein Ademovic (K), Edin Delić, Tolga Yilmaz, Philipp Herout



Ersatzspieler: Stefan Nöhmer, Aleksandar Sesum, Mert Göksin, Edah Music, Rafael Hofer, Ivan Molina



Trainer: Fadil Mulalic

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia, Predrag Ilic, Andre Necina, Marco Elbl, Alexander Frank, Felix Langbrucker, Thomas Komornyik, Tobias Kerschl, Stefan Brunner, Thomas Kindig (K), Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Kimi Lokkevik, Julian Opetnik, Patrick Ibrahim Touray, Nikola Ivic, Lucas De Giacomo, Luca Ruiss



Trainer: MSc Christoph Knirsch

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – Sportunion Mauer, 0:2 (0:1)

72 Victor Quesada Hentschel 0:2

13 Alexander Frank 0:1

