Der 1.Simmeringer SC feiert drei Punkte gegen den SV Gerasdorf Stammersdorf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 05:14

Der 1. Simmeringer SC und der SV Gerasdorf Stammersdorf stehen vor dieser Begnungen punktegleich in der Wiener Sadtliga Tabelle nebeneinander. Also unglaublich wichtige Punkte, die es hier am Samstag Nachmittag auf dem Simmeringer-Sportplatz zu vergeben gab. Für so ein Spiel kamen auch gleich 250 Zuschauer auf die Anlage. FÜr den pünktlichen Anpfiff um 15:30 sorgte Schiedsrichter Ahmet Bayar.

Die Anspannung beider Teams war zu spüren. Eine sehr hohe Motivation war auf beiden Seiten zu spüren, um jeden kleinsten Raumgewinn wurde hart gelämpft. Die ersten Möglichkeiten konnte aber niemand nutzen. Die einzigen nennenwerten Aktionen waren zwei Karten, jeweils eine pro Mannschaft. Dadurch umso mehr Spannung für die zwei Halbzeit, Pausenstand 0:0.

Simmering fährt erfolgreich drei Punkte ein.

Unentschieden lautete der Zwischenstand. Wieder waren es umgekämpfte Minuten die vergingen, Simmering aber mit leichten Vorteilen. Diese sorgten dann auch für den ersten und letzten Treffer in diesem Spiel. In der 64. Minute, war es Philipp Hauser, der vor 250 Fans einen Treffer für den Simmeringer SC erzielte. Ein Standard war das Mittel zum Erfolg an diesem Tag. Dem Druck von Gerasdorf Stammersdorf musste 1. Simmeringer SC ab der 72. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Peter Safranek vom Platz geflogen war. Doch die kompakte Hintermannschaft ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, man hielt die null und feierte damit einen sehr wichtigen Sieg, vier Runden vor Schluss.

Stimme zum Spiel

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC)

"Heute habe ich wirklich eine ganz andere Mannschaft gesehen als in den letzten Partie. Schon vor dem Spiel passten die Einstellung und die Motivation, die die Spieler mitbrachten. Wenn man sich die Tabelle anschaut, kann man sich denken, wie wichtig so ein Erfolg für uns alle ist und das wir darauf aufbauen möchten. Nächste Woche wartet Mauer auf uns, eine sehr schwere Aufgabe, auf die wir uns in der kommenden Trainingswoche vorbereiten müssen."

Simmeringer SC tritt am Samstag, den 04.11.2023, um 14:00 Uhr, bei Sportunion Mauer an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt Gerasdorf Stammersdorf SV Schwechat.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – SV Gerasdorf Stammersdorf, 1:0 (0:0)

64 Philipp Hauser 1:0

