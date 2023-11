Nach bangen Minuten und Intensivstation: Michael Lassbacher verfolgte ASV 13 gegen FC 1980 Wien

Details Mittwoch, 01. November 2023 21:01

In der Wiener Stadtliga empfing am Mittwochnachmittag der ASV 13 den FC 1980 Wien. Das Spiel war ein Nachtrag aus der sechsten Runde, wo der Schiedsrichter nach einer schlimmen Verletzung eines Spielers nach einem Zweikampf abbrach (zum Artikel). In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte ASV 13 mit 2:0 das bessere Ende für sich. Der Unparteiische dieser Partie hieß Oliver Fix. Er pfiff das Spiel beim Stand von 2:2 nach etwas mehr als 90 Minuten ab. Die Gastgeber lagen zwei Mal in Führung. Zu Gast war im Übrigen auch der damals ins Spital gebrachte Michael Lassbacher - er ist wohlauf und wird dem ASV im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen.

Führung, Ausgleich, Führung

Das Spiel begann nicht ganz pünktlich, war aber von Anfang spannend. In der ersten Halbzeit gelang es dem Heimteam, ASV 13, in der 14. Minute den Führungstreffer zu erzielen. Alp Kahveci war der Torschütze, der die Fans jubeln ließ - zieht einfach ab und das Leder passt. Die Gäste aus FC 1980 Wien ließen sich jedoch nicht entmutigen und schafften in der 19. Minute den Ausgleich. Husein Ademovic war der Mann des Augenblicks, der den Ball im Tor versenkte und den Spielstand ausglich - die ASV-Defensive agierte hier nicht sonderlich glücklich.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem knappen Vorsprung für ASV 13, da Chad Feingold in der 32. Minute das 2:1 erzielte - er zieht vom 16er ab und der Ball passte wunderschön ins lange Eck.

Spannung bis zum Schluss

Im zweiten Durchgang machten die Gäste gehörig Druck. Vorerst spielten nur die Gäste und diese sollten dann auch den Ausgleich erzielen. In der 64. Minute erzielten sie den verdienten Ausgleich, als Husein Ademovic erneut das Tor traf. Das Eckenverhältnis zeigte zu diesem Zeitpunkt eine klare Dominanz der Gäste mit 9:0. Man traf in dieser Phase dann auch die Latte.

In der Folgezeit blieb das Spiel hart umkämpft, und die Spannung stieg mit jeder Minute. Beide Teams wechselten Spieler ein und aus, um frische Kräfte auf das Feld zu bringen und die Taktik anzupassen. Die letzten zehn Minuten des Spiels brachen an, und inzwischen schien es, als könnte jede Mannschaft noch den entscheidenden Treffer erzielen. Das Spiel war wieder offener.

Schließlich endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden, was für die heimischen ASV 13 einen wertvollen Punkt bedeutete. Die Freude und Erleichterung waren auf Seiten der Heimmannschaft spürbar, da sie gegen einen starken Gegner bestanden hatten.

Mit nur drei Minuten Nachspielzeit war das Spiel beendet, und die Fans verließen das Stadion zufrieden, nachdem sie ein durchaus mitreißendes Fußballspiel erlebt hatten. Das Unentschieden war ein gerechtes Ergebnis nach einer intensiven Begegnung zwischen ASV 13 und FC 1980 Wien.

Aufstellungen:

ASV 13: Stefan Eberl, Chad Feingold, Niklas Radatz, Jakob Hauptmann (K), Jakob Herrmann, Din Talic, Alp Kahveci, Stefan Simsa, Mika Friz, Severin Mijatovic, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Liam Crespo Cuaresma, Florian Bachmann, Mark Trubatsov, Nikola Badjikic, Matthias Schaden, Kajetan De Giacomo



Trainer: Gerhard Frey

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Aleksandar Petruljevic, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Jeton Hajra, Mert Göksin, Nico Ruziczka, Husein Ademovic (K), Edin Delić, Tolga Yilmaz, Philipp Herout



Ersatzspieler: Daniel Vondrasek, Daniel Djordjevic, Hasan Apaydin, Edah Music, Rafael Hofer, Ivan Molina



Trainer: Fadil Mulalic

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.