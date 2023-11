Schütze als Goldtorschütze für WAF pinova gegen Hellas Kagran [Video]

Details Sonntag, 05. November 2023 18:26

Ein Tor machte den Unterschied – WAF pinova siegte mit 2:1 gegen Hellas K. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für WAF pinova Telekom. Das entscheidende Tor erzielte Erik Schütze in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

Überfallsartige Kagraner

Die Partie beginnt mit stärkeren Gästen, die den Gegner unter Druck setzen. Man lässt den Gastgebern zunächst keine Luft zum Atmen, kann aus dem Übergewicht nichts machen. WAF kann die Partie dann beruhigen und selbst gute Angriffe spielen. Man hat in dieser Phase dann Pech, als ein Freistoß an die Latte kracht. Kurz darauf steht es dann aber doch 1:0 für die Heimischen. Nach einem toll gespielten Konter über mehrere Stationen bekommt Leon Lux auf der linken Seite und trifft im Strafraum mit einem gefühlvollen Schuss ins lange Eck. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den WAF pinova für sich beanspruchte.

WAF trifft in Nachspielzeit

Im zweiten Durchgang startet Hellas Kagran wieder besser und dieses Mal trifft man. Das 1:1 von FC Hellas Kagran bejubelte Serkan Firat (53.) - er ist in der Folge eines Fallrückziehers per Abstauber zur Stelle. In der Folge geht es Hin und Her, ohne weitere Tore vorerst. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als WAF pinova Telekom den entscheidenden Führungstreffer erzielte (93.) - Erik Schütze trifft. Am Schluss gewann WAF pinova gegen Hellas Kagran.

In dieser Saison sammelte WAF pinova bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Die Stärke von Hellas K. liegt in der Offensive – mit insgesamt 22 erzielten Treffern. Hellas Kagran klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen WAF pinova Telekom war bereits die dritte am Stück in der Liga.

WAF pinova setzte sich mit diesem Sieg von Hellas K. ab und belegt nun mit 15 Punkten den neunten Rang, während FC Hellas Kagran weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft WAF pinova Telekom auf FC 1980 Wien, Hellas Kagran spielt am selben Tag gegen SC Mannswörth.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Der Sieg ist sehr sehr wichtig. Ich denke, dass der Sieg auch in Ordnung geht, auch wenn das Tor in Anbetracht des Zeitpunkts natürlich glücklich war. Die Mannschaft hat das heute aber wieder sehr gut gemacht und sich belohnt."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Hadi Mazidi - Aldin Ibrahimovic, Erik Schütze - Abdul Yazici, Julian Tunjic, Leon Lux, Nico Schrammel (K), Marco Gragger, Christoph Schiller - Marcel Strohmayer, Georgi Marincheshki



Ersatzspieler: Michael Höfler, Aleksej Vojimirovic, Almir Mujkic, Andrej Vojimirovic, Patrick Schwingenschlögl, Florian Martini



Trainer: Christian Schweigler

Hellas Kagran: Simon Bodrazic - Serkan Firat, Simon Löhlein, Dino Halilovic, Ben Schoisswohl - Ronald Birnbauch, Simon Reisek, Yannic Mattes, Martin Haberleitner - Jasmin Delic (K), Anes Dezic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Vu Linh Nguyen, Kevin Österreicher, Oliver Bauregger, Anil Celik, Sebastian Gündl



Trainer: Kristian Fitzbauer

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – FC Hellas Kagran, 2:1 (1:0)

93 Erik Schütze 2:1

53 Serkan Firat 1:1

25 Leon Lux 1:0

