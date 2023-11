Komornyik-Goldtor bringt Sportunion Mauer drei Punkte gegen 1. Simmeringer SC

Details Sonntag, 05. November 2023 22:08

Ein Tor machte den Unterschied – Sportunion Mauer siegte mit 2:1 gegen Simmeringer SC. Luft nach oben hatte Sportunion Mauer dabei jedoch schon noch. Komornyik entschied das Spiel mit seinem Treffer in der zweiten Halbzeit zugunsten des Tabellenführers. Mauer und Helfort marschieren damit weiter im Gleichschritt und stehen bei 31 Punkten.

Führung und Ausgleich

Das Spiel beginnt mit Teams, die nach vorne orientiert sind. Es gibt sofort Möglichkeiten, doch vorerst fallen keine Tore. Vor den Augen der 100 Zuschauer stellte Alexander Frank per Kopf das 1:0 für die Gastgeber sicher (31.). 1. Simmeringer SC hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte nach einem Konter in Person von Anel Husejnovic den Ausgleich (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Mauer trifft

Im zweiten Durchgang geht es weiter Hin und Her und es gibt da wie dort knappe Entscheidungen. Thomas Komornyik beförderte das Leder schließlich zum 2:1 von Sportunion Mauer in die Maschen (74.). Am Schluss schlug Sportunion Mauer Simmeringer SC mit 2:1.

Sportunion Mauer ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Mit nur vier Gegentoren stellt Sportunion Mauer die sicherste Abwehr der Liga. Die bisherige Spielzeit von Sportunion Mauer ist weiter von Erfolg gekrönt. Sportunion Mauer verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Sportunion Mauer zu besiegen.

1. Simmeringer SC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach zwölf absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den zehnten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Simmeringer SC momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass 1. Simmeringer SC in dieser Zeit nur einmal gewann.

Sportunion Mauer tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei SV Schwechat an. Einen Tag später empfängt Simmeringer SC SV Dinamo Helfort 15.

Aufstellungen:

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia, Predrag Ilic, Andre Necina, Marco Elbl, Alexander Frank, Felix Langbrucker (K), Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo, Tobias Kerschl, Stefan Brunner, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Kimi Lokkevik, Julian Opetnik, Patrick Ibrahim Touray, Nikola Ivic, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi



Trainer: Christoph Knirsch

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luka Savic, Luca Binder, Florian Himler, Zinedin Hamzic, Roman Holzgethan, Marcel Brunner, Anel Husejnovic, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Michal Vlcek



Ersatzspieler: Kevin Elawure, Julian Hirschbeck, Michael Ried, Mert Ucar, Edin Sarkinovic, Alexander Ruttinger



Trainer: Karl Höflich

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – 1. Simmeringer SC, 2:1 (1:1)

74 Thomas Komornyik 2:1

35 Anel Husejnovic 1:1

31 Alexander Frank 1:0

Foto: 1. Simmeringer SC

