Nemetz-Doppelschlag bringt Austria XIII drei Punkte im Bezirksderby gegen ASV 13

Gegen Austria XIII holte sich ASV 13 eine 0:2-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Austria XIII Auhof Center heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Keine Treffer

Im ersten Durchgang gibt es keine Tore zu sehen. Allerdings hätte sich das Spiel doch das eine oder andere Tor verdient. ASV ist zunächst besser, dann wird auch Austria stärker. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nemetz mit zwei Toren

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die dann auch in Führung gehen. Für das 1:0 und 2:0 war Stefan Nemetz verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (54./66.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit dem Ende der Spielzeit strich Austria XIII Auhof Center gegen ASV 13 die volle Ausbeute ein.

Austria XIII bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten.

33 Tore kassierte ASV 13 bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Wiener Stadtliga. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Das Schlusslicht verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und sechs Niederlagen. Nur einmal ging ASV 13 in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Austria XIII Auhof Center setzte sich mit diesem Sieg von ASV 13 ab und belegt nun mit 14 Punkten den elften Rang, während ASV 13 weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den 16. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Austria XIII auf SV Gerasdorf Stammersdorf (15:00 Uhr), ASV 13 reist tags zuvor zu SC Red Star Penzing (18:00 Uhr).

Aufstellungen:

Austria XIII Auhof Center: Matthias Auer - Simon Tuka, David Hagmann, Vitalie Bordian, Florian Gaugusch - Michael Pechar, Armin Horschinegg, Mario Walder (K), Muhammet Ali Araz - Luka Kelava, Stefan Nemetz



Ersatzspieler: Dominik Krischke, Jusuf Jenuzi, Tobias Schumi, Jan Donnerbauer, Mohamed Ibrahim, Emil Jungmair



Trainer: Michael Keller

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Chad Feingold, Mark Trubatsov, Niklas Radatz, Jakob Hauptmann, Jakob Herrmann, Din Talic, Alp Kahveci, Florian Bachmann, Severin Mijatovic, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Anthony Nnadozie, Matthias Schaden, Stefan Simsa, Kajetan De Giacomo, Milos Stepanovic



Trainer: Gerhard Frey

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – ASV 13, 2:0 (0:0)

66 Stefan Nemetz 2:0

54 Stefan Nemetz 1:0

