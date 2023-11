Offener Schlagabtausch zwischen Gerasdorf Stammersdorf und SV Schwechat

Details Mittwoch, 08. November 2023 22:34

Gerasdorf Stammersdorf ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Schwechat hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war Schwechat mitnichten. SV Schwechat kam gegen Gerasdorf zu einem achtbaren Remis.

Führung und Ausgleich

Die Schwechater finden besser in die Partie und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. SV Schwechat ging vor 120 Zuschauern in Führung. Nikola Djordjevic war es, der in der 14. Minute zur Stelle war - nach einem Angriff über die linke Seite lässt er im Strafraum einen Gegenspieler mit einem Haken ins Leere laufen und zieht ins lange Eck ab. Die Gastgeber können aber schon wenig später antworten. Alen Colic ließ sich in der 21. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SV Gerasdorf Stammersdorf - er nach einem Eckball erfolgreich. In dieser Phase gibt es dann noch einmal Elferalarm im Gastgeberstrafraum nach Handspiel, doch der Schiri lässt weiterspielen. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause.

Keine Tore

Auch im zweiten Durchgang liefern sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Allerdings fallen keine Tore mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab.

Das Remis brachte Gerasdorf Stammersdorf in der Tabelle voran. Das Heimteam liegt nun auf Rang neun. Im Angriff von Gerasdorf herrscht Flaute. Erst zwölfmal brachte SV Gerasdorf Stammersdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Gerasdorf Stammersdorf derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte Gerasdorf zuletzt einen Sieg.

Ein Punkt reichte Schwechat, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun neun Punkten steht der Gast auf Platz 15. SV Schwechat verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Schwechat scheint nach dem vierten Spiel in Folge ohne Pleite allmählich etwas mehr Boden unter den Füßen zu bekommen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste SV Schwechat im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SV Gerasdorf Stammersdorf kassierte insgesamt gerade einmal 1,25 Gegentreffer pro Begegnung.

Für Gerasdorf Stammersdorf geht es schon am Samstag bei Austria XIII Auhof Center weiter. Für Schwechat geht es schon am Freitag weiter, wenn man Sportunion Mauer empfängt.

Aufstellungen:

SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Philip Furch, Lukas Halper, Ahmet Babadostu, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Kornelius Hess, Marcello Skokan



Ersatzspieler: Benjamin Colic, Connor Dostal, Murat Bora, Mohssine Schwarzinger, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer



Trainer: Jürgen Halper

SV Schwechat: Haydar Bayram, Jovica Jovic-Sofrenic, Marvin Puschner, Denis Spahic, Nikola Djordjevic, Martin Demic (K), Emilio Iljas Kaya, Christopher Gschwent, Dominik Pessl, Brian Brem, Manuel Bauer



Ersatzspieler: Jakob Heinzl, Marko Todorovic, Niklas Roth, Amin Assas, Manuel Freundorfer, Aleksandar Radosavljevic



Trainer: Thomas Slawik

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf Stammersdorf – SV Schwechat, 1:1 (1:1)

21 Alen Colic 1:1

14 Nikola Djordjevic 0:1

