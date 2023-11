Red Star Penzing schießt ASV 13 tiefer in die Krise

Details Freitag, 10. November 2023 20:53

In der 13. Runde der Wiener Stadtliga war das Tabellenschlusslicht ASV 13 zu Gast bei Red Star Penzing. Nach einer starken ersten Halbzeit der Heimmannschaft, belohnte sich Red Star Penzing mit einem soliden 2:0 Pausenstand. Die Gäste überraschten die Heimherren in den Anfangsminuten und kamen zu einer guten Chancen, jedoch blieb diese ungenutzt. Die Chance für die Gäste war der Wachrüttler für die Hausherren und von diesem Zeitpunkt an, zeigten sie ihre Heimstärke. Die Truppe aus Penzing spielte brillianten Fußball und erarbeiteten sich bereits in den ersten 45 Minuten mehrere Großchancen. Nach der zweiten Halbzeit startete die Heimmannschaft erneut mit tollem Fußball und erspielte sich den 3:0 Endstand.

Red Star dominiert in der eigenen Festung

Nach umkämpften 25 Minuten gelang Maximilian Eksler mit einem Weitschuss die verdiente Führung zum 1:0. Kurz darauf spielten die Hausherren ihre Heimstärke aus und erhöhten in der 31. Spielminute durch einen Treffer von Vinzenz Zitny auf 2:0. Nach der Halbzeit schnürrte Roman Sturzeis den Sack zu und fixierte den 3:0 Endstand. "Die ersten zehn Minuten haben wir ein bisschen verschlafen. Die Topchance für unsere Gäste war der Wegruf für meine Mannschaft und ab diesem Zeitpunkt spielten wir Fußball", erklärte Cheftrainer Hintersteiner. "Nach vielen Chancen gelang uns das 1:0 und wir konnten das Spiel über weite Strecken kontrollieren", fügte Hintersteiner hinzu. "Großes Lob an die Mannschaft von ASV 13 die bis zur 85 Minute alles gegeben und auch sehr stark gespielt hat", berichtete der respektvolle Trainer. "Nach fünf Heimsiegen in Folge und einem Heimsieg gegne Sportunion Mauer, denke ich dass es sehr unangenehm ist gegen uns in unserer Heimfestung zu spielen. Ich bin zuversichtlich, dies nächste Woche auch gegen den SV Donau unter Beweis zu stellen.

ASV 13 weiterhin in der Krise

Nach einem Lebenszeichen gegen die Mannschaft aus Stadlau muss man sich sowohl gegen die Austria XIII als auch gegen Red Star Penzing auswärts geschlagen geben. Wie bereits in den letzten Partien zu erkennen ist, mangelt es einerseits an spielerischer Qualität als auch Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Auch in dieser Partie hatte man das 1:0 auf dem Fuß, konnte sich aber nicht belohnen. ASV 13 bleibt durch die zweite Auswärtsniederlage in Folge weiterhin das Tabellenschlusslicht, ist jedoch zuversichtlich am kommenden Spieltag gegen die Mannschaft aus Gerasdorf wichtige Punkte gegen den Abstieg zu gewinnen.

Fazit zum Spiel

Wie die Tabelle bereits belegte, sollte dies ein sicherer Heimsieg für Red Star Penzing werden. Trotz anfänglicher Unaufmerksamkeit kontrollierte man die Partie über weite Strecken und lässt die drei Punkte daheim. Durch diesen Heimsieg verbessert man die Heimtabelle und bleibt in der Gesamttabelle im Mittelfeld. Kommende Spielwoche trifft Red Star auf einen direkten Konkurrenten und hofft ihre Heimstärke weiterhin beizubehalten.

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Maximilian Eksler, Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Leon Shaini - Lukas Sonvilla, Deniz Obradovic, Adam Lukowski, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Luca Kreuzer, Niklas Wondraschek, Ivan Caselles Signes, Pjetr Lekaj, Sebastian Hosiner



Trainer: Mag. Lukas Hintersteiner

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Chad Feingold, Niklas Radatz, Jakob Herrmann, Din Talic, Alp Kahveci, Kajetan De Giacomo, Mika Friz, Jonas Gary, Severin Mijatovic, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Florian Bachmann, Mark Trubatsov, Fabian Müller, Nikola Badjikic, Matthias Schaden



Trainer: Gerhard Frey Wiener Stadtliga: SC Red Star Penzing – ASV 13, 3:0 (2:0) 57 Roman Sturzeis 3:0

30 Vinzenz Zitny 2:0

25 Maximilian Eksler 1:0

