SV Donau dreht Spitzenspiel gegen FC Stadlau

Details Freitag, 10. November 2023 21:47

In der 13. Runde der Wiener Stadtliga war die Mannschaft aus Stadlau beim direkten Stadtrivalen SV Donau zu Gast. Die Gäste vom FC Stadlau überraschten die Hausherren und gingen bereits nach fünf Spielminuten mit 1:0 in Führung. Nach 37 umkämpften Spielminuten gelingt dem SV Donau durch einen Fehler der Gäste der 1:1 Ausgleich. Die starken Hausherren sind in der zweiten Halbzeit die spielstärkere Mannschaft und belohnen sich in der 76. Spielminute mit dem 2:1 Heimerfolg. Das 1:0 der Gäste erzielte nach einem starken Angriff Tomoya Kitazawa. Durch eine Unaufmerksamkeit erzielte Jores Boguo den 1:1 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit erzielte Anes Avdovic den Siegtreffer zum 2:1 Endstand. Der SV Donau sammelt wichtige drei Punkte gegen einen Stadtrivalen und rutscht einen Tabellenplatz weiter nach oben.

SV Donau wieder auf der Siegerstraße

Nach der Klatsche gegen Wienerberg stellt der SV Donau die Weichen wieder auf obere Tabellenplätze und überholt einen direkten Konkurrenten. Nach einem kurzen Schock in der fünften Spielminute kam man im weiteren Verlauf der Partie wieder zu klarem Sinn und konnte dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen. Nach ein paar unbelohnten Chancen konnte man einen psychologisch wichtigen Treffer vor der Pause erzielen und den Schwung in Halbzeit zwei mit auf den Platz nehmen. Nach einem Chancenplus der Hausherren konnten sie sich mit dem späten 2:1 drei wichtige Punkte fixieren und den Schock vom letzten Spieltag hinter sich lassen. Der SV Donau bewies in dieser Begegnung erneut, dass sie eine spielerisch gefährliche Mannschaft und vor allem vor dem Tor sehr kaltschnäuzig sind. Wie bereits gegen Mannswörth gab man in dieser Partei den Ton an und belohnte sich mit einem Sieg.

Stadlau trotz frühem Tor unbelohnt

"Wir haben die Gegner überraschen können und sind durch einen Fehler zum unglücklichen Ausgleich gekommen", berichtet Trainer Horniatschek. "Dieser Treffer war vor allem für die Psyche sehr schlecht, weil wir die Führung gerne in die Halbzeit mitgenommen hätten", fügte er hinzu. "Es war eine umkämpfte, aber faire Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Der SV Donau war vor dem Tor konsequenter und hat somit verdient gewonnen", erklärte Cheftrainer Horniatschek. "Natürlich ist es bitter gegen einen direkten Stadtrivalen zu verlieren, aber wir lassen jetzt auf keinen Fall die Köpfe hängen und wollen in unseren kommenden Partien weiterhin 100% geben. Nächste Woche wird Slovan HAC ein sehr unangenehmer Gegner, aber wir werden wie jedes Spiel vollen Einsatz auf den Platz bringen", berichtet Horniatschek zuversichtlich.

Fazit zum Spiel

Wie die Tabelle bereits versprach, war diese Begnungen ein umkämpfter und knapper Kampf. Die Partie hätte durch vielzählige Chancen auf beide Seiten fallen können und somit wäre ein Unentschieden eine gerechtes Ergebnis. Allerdings war der SV Donau zielstrebiger und belohnte sich mit einem späten Treffer mit drei Punkten und einem weiteren Heimsieg. Kommende Spielwoche trifft der SV Donau auf die Heimstarken Red Star Penzing und der FC Stadlau empfängt den Slovan HAC am eigenen Platz.

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Hussein Bazzi (K), Marko Popovic, Emre Avci, Andrej Vukovic, Marko Nikolic, Joris Boguo, Furkan Sezen, Erez Acikgöz, Jores Boguo



Ersatzspieler: Faruk Aktura, Michael Rosenberger, Anes Avdovic, Mateo Sarac, Kristian Djordjevic



Trainer: Nermin Jusic

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Christian Libic, Philipp Engleithner (K), Haris Harba, Tomoya Kitazawa, David Obradovic, Leon Effenberger, Dominik Kurz, Fedi Houidi, Yannick Hafner, Edin Alihodzic



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Vladyslav Kolesnykov, Ermir Berisha, Daniel Hörmayer, Kim Bröckl, Julian Gollner



Trainer: Stefan Horniatschek

Wiener Stadtliga: SV Donau – FC Stadlau, 2:1 (1:1)

76 Anes Avdovic 2:1

35 Joris Boguo 1:1

5 Tomoya Kitazawa 0:1

