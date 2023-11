Hitziger Schlagabtausch zwischen Austria XIII und Gerasdorf Stammersdorf endet mit glücklichem Gewinner

Details Samstag, 11. November 2023 18:03

In der 13. Spielrunde war die Mannschaft aus Gerasdorf zu Gast bei der Austria XIII. Nach einem frühen Doppelpack der Hausherren gelang es den Gästen das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen wichtige drei Punkte auf fremden Rasen zu fixieren. Nach einem frühen Doppelschlag von Austria XIII erzielten die Gäste noch knapp vor der Pause der Anschlusstreffer zum 2:1 Pausenstand. Nach einem hitzitgen Hin und Her in Halbzeit zwei, sowie zwei sehenswerte Treffer gelang es der Mannschaft von Gerasdorf Stammersdorf die Partie zu ihren Gunsten auf 3:2 zu stellen und einen wichtigen Auswärtssieg einzufahren.

Gerasdorf feiert ersten Auswärtdreier der Saison

Nachdem die Karten nach 0:2 Rückstand nach acht Spielminuten für die Gäste eher schlecht aussahen, zeigte man sich trotz kurzem Schock kampfwillig und entschlossen dieses Spiel zu gewinnen. "Das 2:0 nach acht Minuten war natürlich ein Schock für die Mannschaft, aber ich habe nie daran gezweifelt, dass wir die Partie noch drehen können", berichtete Cheftrainer Halper. "Wir waren ab Minute 15 die spielbestimmende Mannschaft und konnten den Gegnern unser Spiel großteils aufzwingen. Der Anschlusstreffer vor der Pause war vor allem für die Psyche sehr wichtig, weil wir den Schwung in die zweite Halbzeit mitnehmen und somit auch die Tore erzielen konnten", fügte Trainer Halper hinzu. "Wir waren großteils dominant und haben uns am Anfang ein wenig durch ihre Bissigkeit überraschen lassen konnten aber im Laufe der Partie wieder zu unserem alten Spiel finden", erklärte Halper fröhlich. "Ich freue mich über unseren ersten Auswärtsdreier und denke, dass wir nächste Woche mit intensiver Vorbereitung einen weiteren Dreier auswärts mitnehmen können", berichtet Cheftrainer Halper zuversichtlich. Nächste Woche wartet mit ASV 13 ein weiterer unangenehmer Gegner.

Austria XIII kann Heimstärke nicht ausnützen

Trotz ihrer Kaltschnäuzigkeit vor den eigenen Fans reicht es der Mannschaft von Austria XIII nicht zu einem Punktgewinn. Zuletzt feierte man einen Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht ASV 13 und war auch in dieser Begegnung zuversichtlich für einen Punktgewinn. Die zwei frühen Treffern in Minute fünf & sieben brachte Schwung in die Partie und schockierte die Gäste. Durch den Anschlusstreffer in Halbzeit eins gelang es den Gästen die Mannschaft von Austria XIII nervös zu spielen und zu Fehlern zu zwingen. Diese Fehler blieben nicht ungenutzt und man belohnte sich in Minute 58 mit dem Ausgleich und kurz darauf in Minute 73 mit dem 2:3 Endstand. Austria XIII kam nach dem 3:2 der Gäste zu keinen zwingenden Chancen, um den Ausgleich zu erzielen und unterliegt der Mannschaft aus Gerasdorf.

Fazit zum Spiel

Tabellarisch erwartete man sich vor der Partie eine torreiche ausgeglichene Partie. Die Tabelle enttäuschte die Fans mit vielen Toren nicht, jedoch hatte der SV Gerasdorf Stammersdorf ein klares Chancenplus zu verzeichnen und war große Teile der Partie deutlich überlegen. Kommende Spielwoche möchte man diese Leistung wiederholen und weitere drei Punkte auswärts bei ASV 13 entführen. Für Austria XIII wartet nächste Woche mti Sportunion Mauer eine Herkulesaufgabe.

Austria XIII Auhof Center: Matthias Auer - Simon Tuka, David Hagmann, Vitalie Bordian, Florian Gaugusch, Mohamed Ibrahim - Michael Pechar, Armin Horschinegg, Mario Walder (K), Muhammet Ali Araz - Emil Jungmair



Ersatzspieler: Dominik Krischke, Jusuf Jenuzi, Tobias Schumi, Anton Jäger, Viacheslav Tsymbal, Jan Donnerbauer



Trainer: Michael Keller

SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Lukas Halper, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Kornelius Hess



Ersatzspieler: Benjamin Colic, Philip Furch, Julian Burisic, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer, Marcello Skokan



Trainer: Jürgen Halper Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – SV Gerasdorf Stammersdorf, 2:3 (2:1) 73 Daniel Plank 2:3

58 Murat Bora 2:2

30 Lukas Halper 2:1

7 Mohamed Ibrahim 2:0

5 Vitalie Bordian 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.