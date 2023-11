Dinamo Helfort legt gegen Simmeringer SC im Kampf um Herbstmeistertitel vor

Details Sonntag, 12. November 2023 15:06

Der 1. Simmeringer SC konnte letzte Woche im Duell gegen den Tabellenersten fast für eine Überraschung sorgen. Jetzt soll es diese Woche aber gegen den punktgleichen Tabellenzweiten soweit sein. Dinamo Helfort auswärts definitiv der klare Favorit. Rund 150 Zuschauer befanden sich auf Simmering-Sportanlage, um dieses Spiel nicht zu verpassen.





Zu Beginn war es sofort die Helfort-Offensive, die zwei Top-Chancen liegen ließen. Damit der Spielstand bei 0:0, zuerst erfolgreich wurde auch die Gastegber. In der 12. Spielminute kam Simmering durch einen Ballgewinn in ein Umschaltspiel, man vollendete die Aktion mit einem Stanglpass, den Anel Husejnovic verwertet. Nach etwas mehr als zehn Minuten brachte auch Dinamo den Ball über die Linie. Ein Standard von Sibcic fand in der Mitte Gratt, der auf 1:1 stellte. Kurz vor der Pause schafften es die Gäste das Spiel sogar noch zu drehen. In einer Pressingsituation gewan Agron Mala den Ball und schickte Sibcic tief, dieser verwandelt ohne Probleme ins lange Eck. Damit ging es dann mit einem 2:1 in die Halbzeitpause.

Dinamo lässt nichts anbrennen

Dadurch dass Dinamo ab jetzt kompakt stand dauerte es etwas bis es wieder zu Toren kam. Erst nach ungefähr 20 Minuten stellte man auf 3:1. Tikvica vollendet sein Dribbling mit einem Zuspiel auf Lalic. Dieser leitet auf Cerkez weiter, der sofort ins eins gegen eins geht und anschließend auf den Torschützen Gratt querlegt. Doch Helfort machte es nochmal spannend durch einen überraschenden Ballverlust im Mittelfeld, bot sich den Simmeringer.Offensivleuten nocheinmal die Möglichkeit. Husejnovic wird geschickt und schließt mit seinem Treffer an, es steht nur noch 3:2. Doch Dinamo wartete nicht lange mit einer Antwort und sorgte wieder für die vorherigen Verhältnisse. Bei einem Konter stellt Agron Mala Gratt in Szene, dieser sprintete durch die gesamte Simmeringhälfte und zog sicher ins lange Eck ab. Damit war der Sieg schon so gut, wie entschieden. Man spielte diese Führung auch wie zu erwarten runter, durch den Ausfall des Union Mauer Spiels ist man nun auch endlich mal Tabellenführer.

Stimme zum Spiel

Stefan Coric (Trainer Dinamo Helfort)

"Ein hochverdienter Sieg gegen eine junge sehr gute Simmeringer Truppe, die sich nicht versteckt und Fussball spielen versucht. Eine komplett gute Leistung meiner Truppe samt den eingewechselten Spielern, welche auch einen super starken Beitrag zum Sieg geleistet haben. Ein starke Vorstellung beider Mannschaften und ein unterm Strich verdienter Sieg."

Am kommenden Sonntag tritt 1. Simmeringer SC bei WAF pinova Telekom an, während SV Dinamo Helfort einen Tag zuvor SV Schwechat empfängt.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – SV Dinamo Helfort 15, 2:4 (1:2)

78 Stefan Gratt 2:4

68 Anel Husejnovic 2:3

65 Stefan Gratt 1:3

36 Zlatan Sibcic 1:2

25 Stefan Gratt 1:1

12 Anel Husejnovic 1:0

