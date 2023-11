Joker Özdemir sticht doppelt: SC Mannswörth dreht Spiel gegen Hellas Kagran

Details Sonntag, 12. November 2023 09:40

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Hellas Kagran und Mannswörth, die mit 1:2 endete. Hundertprozentig überzeugen konnte SC Mannswörth dabei jedoch nicht. Mann des Spiels war Can Özdemir - er erzielte beide Treffer der Gäste, die zur Pause mit 0:1 zurücklagen.

Führung Hellas Kagran

Schon die erste Halbzeit gehört weitgehend den Gästen, die allerdings ihre Torchancen nicht nutzen bzw. mehrmals wegen Abseits zurückgepfiffen werden. Hellas Kagran spielt auf Konter und einer dieser Konterangriffe sollte dann auch zum 1:0 führen. 33 Minuten waren gespielt, als Nuh Nazli vor 100 Zuschauern die Führung für Hellas Kagran besorgte. Detail: Schon nach 15 Minute musste Lucas Keglevits verletzt ausgetauscht werden. Für ihn kam Can Özdemir, dessen Stunde noch schlagen sollte. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. In der Pause kam im Übrigen Christian Hautzinger, ein Mannswörther Urgestein.

Mannswörth dreht Spiel

Im zweiten Durchgang bleiben die Mannswörther am Drücker, spielen noch konkreter nach vorne. Vorerst sollte aber kein Tor gelingen. Dann bricht die Schlussphase an und die Gäste werden für ihren Einsatz belohnt. In Minute 82 brachte Mannswörth den Ball im Netz von FC Hellas Kagran zum Ausgleich unter - Can Özdemir überlupft den Goalie von der 16er-Linie. Das zweite Tor fällt nur Augenblicke später - wieder ist es Özdemir. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. In der Nachspielzeit haben die Niederösterreicher dann noch einmal Glück, denn Hellas Kagran trifft Aluminium, ehe der Schiedsrichter abpfeift.

Hellas K. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Hellas Kagran hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Die Stärke von Hellas Kagran liegt in der Offensive – mit insgesamt 23 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte Hellas Kagran bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen. Nach der Niederlage gegen SC Mannswörth bleibt Hellas K. weiterhin glücklos.

Im Tableau hatte der Sieg von Mannswörth keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft FC Hellas Kagran auf SV Wienerberg 1921, SC Mannswörth spielt tags zuvor gegen FC 1980 Wien.

Stimme zum Spiel:

Claus Schönberger (Trainer Mannswörth): "Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Die zweite Halbzeit war auch sehr ansprechend. In der erste Halbzeit haben wir uns leider einen der gefährlichen Konter der Kagraner eingefangen."

Aufstellungen:

Hellas Kagran: Simon Bodrazic - Serkan Firat, Simon Löhlein, Dino Halilovic, Ben Schoisswohl - Lukas Höbinger, Yannic Mattes, Nuh Nazli, Martin Haberleitner - Jasmin Delic (K), Anes Dezic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Lukas Morgan, Kevin Österreicher, Simon Reisek, Oliver Bauregger, Sebastian Gündl



Trainer: Kristian Fitzbauer

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Manuel Holl (K), Lucas Keglevits, Matej Azdajic, Máté Béla, Ayoub Ben Ammar, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Patrick Sutter, Fabio Pinka, Adrijan Pejic, Can Özdemir, Christian Hautzinger, Daniel Thamer



Trainer: Claus Schönberger

Wiener Stadtliga: FC Hellas Kagran – SC Mannswörth, 1:2 (1:0)

83 Can Özdemir 1:2

82 Can Özdemir 1:1

33 Nuh Nazli 1:0

