SV Wienerberg krallt sich wieder drei Punkte - dieses Mal bei SK Slovan HAC

Details Sonntag, 12. November 2023 19:18

Mit 1:2 verlor SK Slovan HAC Trachten Witzky am vergangenen Sonntag zu Hause gegen SV Wienerberg 1921. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Somit feiern die Wienerberger den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Neo-Trainer Werner Hasenberger. Schon in der Vorwoche gewann man gegen SV Donau klar und deutlich mit 5:1 (zum Bericht).

Keine Treffer

Schon im ersten Durchgang sieht das Publikum eine muntere Partie. Tore wollen zunächst aber keine fallen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SK Slovan HAC und SV Wienerberg ohne Torerfolg in die Kabinen.

Wienerberg legt vor

Im zweiten Durchgang sollte sich das dann aber ändern. Mahmud Imamoglu brachte SV Wienerberg 1921 in der 68. Spielminute in Führung - nach einer Standardsituation. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Der Gast erzielte in der 70. Minute das 2:0 - Jan Mülner trifft nach einer schönen Kombination. Die Gastgeber sind jetzt gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Thomas Teissl in der Nachspielzeit sollte nicht gelingen. Letzten Endes holte SV Wienerberg gegen den Gastgeber drei Zähler.

Bei SK Slovan HAC Trachten Witzky präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). SK Slovan HAC rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab. Slovan HAC verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. SK Slovan HAC Trachten Witzky überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Wienerberg 1921 liegt nun auf Platz 13. SV Wienerberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für SV Wienerberg 1921, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Samstag reist SK Slovan HAC zu FC Stadlau, zeitgleich empfängt SV Wienerberg FC Hellas Kagran.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Saurer (Vorstandsvorsitzender Wienerberg): "Natürlich muss man mit einem Sieg bei Slovan immer zufrieden sein. Die Burschen haben das sehr gut gemacht. Man sieht, dass jetzt eine ganz andere Struktur drin ist."

Aufstellungen:

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Aleksandar Ilic, Toni Srok, David Nader, Vlade Janjic, Christian Steinbacher (K), Benjamin Reich, Edin Harcevic, Sandro Lukic-Grancic, Matej Lukic-Grancic, Melih Bicer



Ersatzspieler: Lukas Makary, Marios Ortner, Thomas Teissl, Tayfun Braun, Aleksandar Prvulovic, Can Michael Nural



Trainer: Gerhard Werner

SV Wienerberg 1921: Nemanja Ivic, Matthias Schmid, Oliver Ikic, Jan Mülner, Paul Semrau, Mustafa Güllü, Ibrahim Mohamed, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Imamoglu



Ersatzspieler: Angelo Buratti, Stefan Trunic, David Gschaider, Benjamin Pitzek, Kenneth Oduaro, Simon Ouguehi



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: SK Slovan HAC Trachten Witzky – SV Wienerberg 1921, 1:2 (0:0)

92 Thomas Teissl 1:2

70 Jan Mülner 0:2

68 Mahmud Imamoglu 0:1

