SC Mannswörth triumphiert gegen FC 1980 Wien im Spitzenspiel auf eigenem Rasen

Details Freitag, 17. November 2023 21:04

Am 14. Spieltag der Wiener Stadtliga war der FC 1980 Wien zu Gast bei der Mannschaft aus Mannswörth. Nach einem chancenreichen und hitzigen Schlagabtausch ging man mit 1:1 in die Halbzeitpause. Durch eine starke Leistung der Hausherren kamen sie in Hälfte zwei zu vielen Chancen und belohnten sich schlussendlich mit einem Heimsieg gegen FC 1980 Wien und springen in der Tabelle derzeit auf Platz fünf und überholen somit den direkten Konkurrenten.

Mannswörth brilliert mit starkem Auftritt

"Es war ein verdienter Heimsieg, nachdem die gesamte Mannschaft eine tolle Leistung auf den Platz gebracht hat", erklärte Trainer Thomas Gonda stolz auf seine Mannschaft. "Wir hatten bereits vor dem 1:0 zwei klare Torchancen und belohnten uns mit der dritten mit dem Tor", fügte Gonda hinzu. "Die junge Mannschaft war bis zur 35 Minute immer wieder bissig und schnürrte den Gegner regelrecht ein. Nach ein paar Ballverlusten im Mittelfeld kurz vor der Halbzeit verschuldeten wir einen Elfer und bestraften uns selbst", erklärte Trainer Gonda. Nach der Pause haben wir den Gegner kalt erwischt und früh das 2:1 erzielt. Durch dieses Tor waren wir wiedér die spielbestimmende Mannschaft und machten mit dem 3:1 den Sack zu", berichtete Gonda. Es ist ein tolles Gefühl gegen 1980 Wien das Spitzenspiel zu gewinnen und wir werden auf jeden Fall den Schwung in die letzte Runde vor der Pause mitnehmen und versuchen den dritten Sieg in Folge einzufahren", fügte Trainer Gonda zuversichtlich hinzu.

FC 1980 Wien auf fremden Rasen weiterhin in der Krise

Seit mehr als einem Monat konnte man auswärts keinen Sieg einfahren. Auch in dieser Partie zeigte sich die Mannschaft nicht von ihrer besten Seite. Nach dem 1:0 in der 17. Spielminute durch Matej Azdajic war man weiterhin in der Offensive schwach, konnte jedoch das 1:0 verteidigen. Durch Fehler des Gegners gelang per Foulelfmeter das 1:1 vor der Pause. Nach einem kurzen Lebenszeichen des FC 1980 Wiens in Halbzeit zwei belohnten sich auspielende Mannswörther in der 51. Spielminute zum 2:1 durch Saidouna Conde. Nach einer weiteren Drangphase der Mannswörther entschieden sie in der 72. Spielminute das Spiel und der Joker David Pastuovic erzielt kurz nach seiner Einwechslung den 3:1 Endstand. Nach dem 3:1 spielte der SC Mannswörth die Partie sicher hinunter und ließen bis auf eine Chance keine Torgefahr zu.

Fazit zum Spiel

Tabellarisch war eine ausgeglichene Partie mit vielen Toren zu erwarten. Trotz der tabellarisch starken Gäste war es einer eher einseitige Partie mit vielen Chancen für den SC Mannswörth. Durch die vielen Tore verbesserten die Mannswörther ebenso ihr Torverhältnis und könnten mit einem weiteren Sieg und Schützenhilfe auf Tabellenplatz drei überwintern. Nach den schwachen Auftritten des FC 1980 Wiens auswärts in den letzten Partien, konnte man auch gegen einen starken Gegner keine klare Leistungssteigerung feststellen. Trotz der kleinen Krise ist man in der letzten Runde zuversichtlich für einen weiteren Heimsieg.

SC Mannswörth: Can Beliktay, Mohammed Khattab (K), Adrijan Pejic, Ugur Sezen, Marijan Maric, Can Özdemir, Matej Azdajic, Daniel Thamer, Ayoub Ben Ammar, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Patrick Sutter, David Pastuovic, Fabio Pinka, Marvin Hackstock, Oguzhan Aklanoglu, Ibrahim Haddad



Trainer: Claus Schönberger

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Aleksandar Petruljevic, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Victor Sanchez de Medina Hernandez, Edin Delić, Philipp Herout (K)



Ersatzspieler: Efe Coskuner, Rafael Hofer, Vinicius Leite Teles, Ivan Molina, Edah Music, Tolga Yilmaz



Trainer: Fadil Mulalic Wiener Stadtliga: SC Mannswörth – FC 1980 Wien, 3:1 (1:1) 72 David Pastuovic 3:1

51 Saidouna Conde 2:1

42 Nico Ruziczka 1:1

17 Matej Azdajic 1:0

