Red Star Penzing dreht wilden Schlagabtausch gegen SV Donau

In der 14. Spielrunde der Wiener Stadtliga war der SV Donau zu Gast in der Festung von Red Star Penzing. Nach einem wilden Hin und Her können sich die heimstarken Hausherren über einen weiteren Sieg freuen. Nach 0:1 Rückstand in der 37. Spielminute gelang der Mannschaft aus Penzing in der sechsten Minute der Nachspielzeit das wichtige 1:1 vor der Pause. Nach einer chancenarmen Partie und einem harten Kampf gelingt den Penzingern erneut in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 2:1 Endstand.

Red Star Penzing zuhause unschlagbar

Red Star Penzing verzeichnet den sechsten Heimsieg in Folge und darf sich somit weiter über ihre Heimstärke erfreuen. "Wir haben schon zuhause vor eigenen Fans eine kleine Festung aufgebaut und können auch sehr starke Mannschaft hier bezwingen", berichtet Co-Trainer Ranftl nach erneutem Heimsieg. "Wir haben ein paar Minuten gebraucht um in die Partie zu finden, waren aber über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Durch den Treffer kurz vor der Halbzeit war die Mannschaft ein bisschen am Boden, aber wir konnten sogar noch vor der Pause wieder zu uns finden und per Freistoß den wichtigen Ausgleich in die Kabine mitnehmen", fügte Ranftl hinzu. "In Halbzeit zwei wurden von beiden Mannschaften wenig Chancen zugelassen und keine klaren Abschlüsse verzeichnet. Nachdem alles nach einem Unentschieden bekamen wir kurz vor Schluss noch einen Eckball und nach kurzem Gestocher im Strafraum war der Ball im Netz", berichtete Co-Trainer Ranftl. "Wir sind froh, dass wir zuhause so stark sind und werden uns nun auch auf die Partien auswärts fokussieren, um dort den ein oder anderen Punkt bzw. Sieg mitzunehmen", erklärte Ranftl. "Um den Aufstieg mitzuspielen planen wir eher nicht, aber wir werden natürlich weiterhin in jeder Partie 100% geben", fügte Co-Trainer Ranftl hinzu.

SV Donau trotz hartem Kampf unbelohnt

Spannung pur bis in die wortwörtlich letzte Minute und der SV Donau geht als Verlierer vom Platz. Trotz Führungstreffers in Minute 37 durch Andrej Vukovic. Nachdem man mit den Köpfen bereits in der Kabine war, erzielte Red Star kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich zum 1:1 durch Philipp Königstein. Nach einer ausgeglichenen Partie mit wenig Chancen war es erneut eine Standardsituation die dem SV Donau Schwierigkeiten bereitete und mit einem Gegentreffer erneut in der Nachspielzeit durch Leon Shaini bestraft wurde. Nach dem 5:1 gegen Wienerberg kassiert man erneut eine bittere Niederlage auf fremden Rasen und kann auswärts keinen Punkt mitnehmen.

Fazit zum Spiel

Durch die starke Heimbilanz von Red Star war erneut ein Heimsieg der Mannschaft aus Penzing zu erwarten. Durch den knappen 2:1 Erfolg stellten die Penzinger erneut die Heimstärke unter Beweis und gewinnen somit das sechste Heimspiel in Folge. Nachdem der SV Donau bei Wienerberg unterging war mit einer weiteren Niederlage bei Red Star zu rechnen und somit rutscht der SV Donau weiter in das Tabellenmittelfeld, ist jedoch zuversichtlich nächste Spielwoche mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen.

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Maximilian Eksler, Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Leon Shaini - Florian Oelz, Philipp Königstein, Luca Kreuzer, Adam Lukowski - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Lukas Sonvilla, Deniz Obradovic, Niklas Wondraschek, Ivan Caselles Signes, Sebastian Hosiner



Trainer: Mag. Lukas Hintersteiner

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Hussein Bazzi (K), Emre Avci, Andrej Vukovic, Marko Nikolic, Joris Boguo, Faruk Aktura, Michael Rosenberger, Anes Avdovic, Erez Acikgöz



Ersatzspieler: Antonio Milic, Benjamin Markic, Mateo Sarac, Kristian Djordjevic, Jores Boguo



Trainer: Nermin Jusic Wiener Stadtliga: SC Red Star Penzing – SV Donau, 2:1 (1:1) 96 Leon Shaini 2:1

50 Philipp Koenigstein 1:1

37 Andrej Vukovic 0:1

Foto-Copyright: Josef Parak

