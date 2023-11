FC Stadlau holt gegen SK Slovan HAC Zwei-Tore-Rückstand auf

Details Samstag, 18. November 2023 17:07

FC Stadlau und SK Slovan HAC Trachten Witzky teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Munterer Start

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Teams spielen offensiv und wollen ein schnelles Tor machen. Daraus wird aber nichts. Erst kurz vor der Pause ist es so weit. Vor 50 Zuschauern stellte Tayfun Braun das 1:0 für SK Slovan HAC sicher (39.) - er ist nach einem Eckball zur Stelle. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Stadlau holt auf

Im zweiten Durchgang ist Stadlau das aktivere Team. Man riskiert mehr, läuft aber immer wieder in gefährliche Konter. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Braun bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (71.) - im Rutschen erreicht er einen Flankenball und trifft vom Fünfereck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wer denkt, dass die Partie damit gelaufen ist, der irrt. Vladyslav Kolesnykov schlug doppelt zu und glich damit für FC Stadlau aus (74./84.). Beide Male agiert der Goalie der Gäste nicht gerade glücklich. Beim ersten Gegentreffer schlägt er zu kurz und direkt zu einem Gegenspieler ab - dieser flankt zur Mitte, wo Kolesnykov einköpft. Beim zweiten Tor überhebt der Offensivspieler den gegnerischen Goalie aus mehr als 25 Metern von halbrechts. Nach einer deutlichen Führung wähnte Slovan HAC die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende Niederlage und holten am Ende noch ein Remis.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Stadlau in der Tabelle auf Platz sieben. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Stadlau nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Bei SK Slovan HAC Trachten Witzky präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt SK Slovan HAC den achten Platz in der Tabelle ein. In den letzten Partien hatte Slovan HAC kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt FC Stadlau bei FC Hellas Kagran an, während SK Slovan HAC Trachten Witzky einen Tag später SC Red Star Penzing empfängt.

Aufstellungen:

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Christian Libic, Philipp Engleithner (K), Haris Harba, David Obradovic, Leon Effenberger, Dominik Kurz, Vladyslav Kolesnykov, Fedi Houidi, Yannick Hafner, Edin Alihodzic



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Noah Batinic, Lorenzo Batista, Kim Bröckl, Julian Gollner, Moritz Waba



Trainer: Stefan Horniatschek

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Aleksandar Ilic, Toni Srok, David Nader, Vlade Janjic, Christian Steinbacher (K), Edin Harcevic, Sandro Lukic-Grancic, Tayfun Braun, Matej Lukic-Grancic, Melih Bicer



Ersatzspieler: Filip Hummer, Marios Ortner, Benjamin Reich, Andrej Mladenovski, Aleksandar Prvulovic, Can Michael Nural



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – SK Slovan HAC Trachten Witzky, 2:2 (0:1)

84 Vladyslav Kolesnykov 2:2

74 Vladyslav Kolesnykov 1:2

71 Tayfun Braun 0:2

39 Tayfun Braun 0:1

