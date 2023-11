Sportunion Mauer lässt Austria 13 keine Chance

Details Samstag, 18. November 2023 19:36

Sportunion Mauer und Dinamo Helfort sind im Moment die beiden Mannschaft, die klar das Titelrennen bestimmen. Schon vor der Pause liegen zwischen den beiden Mannschaften und dem Rest mehr als neun Punkte. Deswegen steht auch Mauer, die zu Hause Austria 13 empfangen klar in der Favoritenrolle. Rund 100 Zuschauer kamen auf den Sportplatz in Mauer, um sich diese Partie live vor Ort anzusehen. Geleitet wurde das Spiel von der Schiedsrichterin Sara Telek.

Führung für den Favoriten

In der ersten Halbzeit ließ sich noch nicht erkennen, wer jetzt das Spiel für sich entscheidet. Mauer zwar mit Ballbesitz, aber Austria 13 auch in schnelle Umschaltmomenten nicht zu unterschätzen. Nach knapp zehn Minuten durfte Mauer aber dann das erste Mal jubeln. Marco Elbl sorgte für die 1:0 Führung. Bis zur Halbzeit war es dann ein hin und her, in dem aber niemand etwas Zählbares mitnehmen konnte. Für beide Mannschaften ging es also nach 45 Minuten und mit 1:0 in die Pause.

Mauer sorgt für klares Ergebnis

Ein 1:0 war für die Hausherren zu wenig und zu riskant. Es war mehr gefordert, um den Sieg klar zu machen. So kam es auch dazu, dass Marco Elbl die Führung in der 55. Spielminute auf 2:0 ausbaute. Dadurch war der Abstand etwas klarer und etwas gesicherter. Die Nadelstiche von Austria 13 konnten auch besser abgewehrt bleiben und das eigene Tor war weniger in Gefahr. Bis zum Schluss gab es dann weniger Auffälligkeiten. Erst in der Nachspielzeit gab es dann noch etwas zu jubeln. In Minute 92 und 93 stellt man insgesamt auf 4:0. Einmal Alexander Frank durch einen Strafstoß und Andre Necina. Damit war der Sieg sicher eingetütet vor der letzten Runde gegen Gerasdorf. Austria XIII Auhof Center empfängt zu Hause den SV Dinamo Helfort.

Stimme zum Spiel

Christoph Knirsch (Trainer Sportunion Mauer)

"Meiner Meinung geht der Sieg inordnung, das Ergebnis ist aber zu hoch ausgefallen. Ich glaube auch das wir ansich mehr können, als das was wir heute gezeigt. In der nächsten Woche gegen Gerasdorf wird es sicher nicht leicht und da brauchen wir auch die Prozente, die wir heute nicht hatten."

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – Austria XIII Auhof Center, 4:0 (1:0)

93 Andre Necina 4:0

92 Alexander Frank 3:0

55 Marco Elbl 2:0

10 Marco Elbl 1:0

Foto-Copyright: Josef Parak

