Wieder drei Punkte für SV Wienerberg - dieses Mal gegen Hellas Kagran

Der SV Wienerberg konnte es durch die letzten Leistungen und den Trainerwechsel etwas weiter nach oben in der Tabelle klettern. Gleich in den letzten beiden Partien gegen Slovan und Donau konnte man sechs Punkte einfahren und eine kleine Siegesserie starten. Beim Aufsteiger Hellas Kagran läuft es daweil nicht ganz so rund, aus den letzten fünf Spielen gab es keinen Punktgewinn. Mit einem Sieg heute könnte man aber den Gastgeber überholen, während der SV Wienerberg sich noch vor der Herbstpause aus dem Tabellenkeller verabschieden könnte. Rund 110 Zuschauer kamen in die Wienerberg-Arena, um sich dieses Spiel nicht entgehen zu lassen.

Von Anfang an befanden sich beide Mannschaften in einer ausgeglichen Partien. Möglichkeiten und Ideen gab es auf beiden Seiten, aber das nötige Risiko oder Glück gab es nicht. Bis zur Halbzeit blieb das Spielgeschehen wie in den Afangsminuten. So ging es auch mit dem zu erwartenden 0:0 in die Pause.

Einzelaktion rettet drei Punkte

Nach dem Wiederbeginn waren die Hausherren leicht besser im Spiel, konnten aber auch keine wirklichen Groß-Chancen erspielen. Hellas hingegen auch mit einigen Halb-Chancen, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Als ein Unentschieden eigentlich schon am wahrscheinlichsten war, starte Paul Semrau eine Einzelaktion. Mit Erfolg kam er zum Abschluss und ließ dem Hellas-Schlussmann keine Chance und stellte kurz vor Schluss auf 1:0. Dieses Ergebnis konnte man auch bis zum Abpfiff verteidigen und der Endstand blieb beim 1:0 für Wienerberg.

Stimme zum Spiel

Werner Hasenberger (Trainer SV Wienerberg)

"In dem Spiel heute haben wir nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber aus solchen Partien dann drei Punkte mitnehmen ist auch etwas wozu ich nicht nein sage. Die Punkte helfen uns natürlich auch in der Tabelle, damit wir uns für die Rückrunde besser positionieren.

SV Wienerberg 1921 setzte sich mit diesem Sieg von FC Hellas Kagran ab und belegt nun mit 17 Punkten den neunten Rang, während Hellas Kagran weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist SV Wienerberg zu FC 1980 Wien, zeitgleich empfängt Hellas K. FC Stadlau.

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – FC Hellas Kagran, 1:0 (0:0)

81 Paul Semrau 1:0

