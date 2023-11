WAF pinova knackt 1. Simmeringer SC und sammelt wichtige drei Punkte [Video]

Details Sonntag, 19. November 2023 17:58

Nichts zu holen gab es für 1. Simmeringer SC bei WAF pinova Telekom. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0. Damit feiern die Gastgeber einen wichtigen Sieg und stehen jetzt bei 18 Punkten. Man lässt damit den Tabellenkeller weiter hinter sich, während Simmering dringend Punkte braucht, um nicht noch in der Abstiegszone zu überwintern.

Führung für WAF

Das Spiel zwischen WAF pinova Telekom und dem 1. Simmeringer SC findet vor rund 350 Zuschauern statt. Von Beginn an zeigen beide Teams Einsatzbereitschaft, doch in den ersten Minuten gibt es noch keine nennenswerten Aktionen vor den Toren. In der 15. Minute kann der 1. Simmeringer SC eine gefährliche Flanke in den Strafraum bringen, die jedoch vom Torwart der Brigittenauer sicher abgefangen wird. Kurz darauf versucht die Brigittenauer Offensive mit einem hohen Ball auf Marcel Strohmayer Gefahr zu erzeugen, doch die Simmeringer Abwehr klärt ins Seitenout.

In der 31. Minute gibt es die erste gelbe Karte des Spiels für Luca Binder vom 1. Simmeringer SC nach einem taktischen Foul im Mittelfeld. In der 43. Minute gelingt den Gastgebern, WAF pinova Telekom, durch Leon Lux der Führungstreffer zum 1:0. Lux umläuft den Torwart und versenkt den Ball sicher im Netz.

Simmering riskiert

Beide Teams starten unverändert in die zweite Halbzeit. In der 64. Minute gibt es erneut Grund zum Jubeln für WAF pinova Telekom. Marcel Strohmayer erhöht auf 2:0 nach einem Schuss ins lange Eck. Ab der 54. Minute versucht der SSC, ins Spiel zurückzukommen. Dejan Slamarsik schießt aus 20 Metern knapp am Tor vorbei. Die Spannung steigt in der Schlussphase des Spiels. In der 89. Minute sieht Abdul Yazici von WAF pinova Telekom die Gelb-Rote Karte und muss das Spielfeld verlassen. Kurz darauf kommt es zu einer Rudelbildung im Strafraum der Simmeringer, die in der 90. Minute durch eine Gelbe Karte für Dejan Slamsrski fortgesetzt wird.

WAF pinova Telekom bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. In dieser Saison sammelte WAF pinova Telekom bisher sechs Siege und kassierte acht Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für WAF pinova, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage belegt Simmeringer SC weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 18 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich 1. Simmeringer SC schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Simmeringer SC taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

WAF pinova Telekom tritt am Freitag, den 24.11.2023, um 18:30 Uhr, bei SV Schwechat an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt 1. Simmeringer SC SC Mannswörth.

Stimmen zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Unglaublich stolz auf diese junge Mannschaft - beste Saisonleistung und absoluter verdienter Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten."

Karl Höflich (Trainer Simmering): "Wir haben heute nicht das Spiel auf den Platz gebracht, für das wir trainieren. Wir hatten keine Ideen in der Offensive. So gewinnt man nicht."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Hadi Mazidi - Aldin Ibrahimovic, Erik Schütze, Thomas Berger - Abdul Yazici, Leon Lux, Marco Gragger, Christoph Schiller (K), Florian Martini - Marcel Strohmayer, Georgi Marincheshki



Ersatzspieler: Michael Höfler, Aleksandar Skrbic, Andrej Vojimirovic, Julian Tunjic, David Jacimovic, Flavio Grubmayr



Trainer: Christian Schweigler

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luca Binder, Florian Himler, Zinedin Hamzic, Julian Hirschbeck, Dejan Slamarski, Marcel Brunner, Anel Husejnovic, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Michal Vlcek



Ersatzspieler: Luka Savic, Roman Holzgethan, Michael Ried, Mert Ucar, Peter Safranek, Alexander Ruttinger



Trainer: Karl Höflich

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – 1. Simmeringer SC, 2:0 (1:0)

64 Marcel Strohmayer 2:0

44 Leon Lux 1:0

