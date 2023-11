1980 Wien beendet die Hinrunde mit Sieg gegen Wienerberg [Video]

Details Sonntag, 26. November 2023 12:50

Der FC 1980 Wien ist noch nicht allzu lang in der Wiener Stadtliga. Während man die vergangene Spielzeit noch auf einem unterem Mittelfeldplatz beendete, sieht es dieses Jahr ganz anders aus. Zur Winterpause steht man mit mehreren Vereinen punktgleich in den Top fünf der Liga. Ein klarer Aufwärtstrend, der sich schon durch die ganze Saison zieht und den man auch beim letzten Spiel, in den man zu Hause den SV Wienerberg empfing vorsetzen wollte. Die Gäste sind defintiv nicht zu unterschätzen, seit dem Trainerwechsel konnte man in der Tabelle einige Plätze nach oben klettern.

Von Beginn an war die Heimmannschaft wacher und effizienter, deswegen dauerte es auch nicht lang bis man den ersten Erfolg hatte. In der 8. Spielminute vollendete Jeton Hajra eine Einzelaktion mit einem Steckpass auf Nico Ruziczka, der überlief den Wienerberger-Schluss mann und stellte auf 1:0. Nicht einmal zehn Minuten waren es erneut Hajra und Ruziczka im Zusammenspiel. Dieses mal gab es aber noch einen Stanglpass auf den Torschützen Vinicius zum 2:0. 1980 Wien hörte trotz der Führung nicht auf weiterhin offensiv spielerisch zu agieren. Immer wieder gab es vereinzelt Chancen, keine führte aber bis zur Pause zum Erfolg.

1980 macht alles klar in Durchgang zwei

Die Hausherren waren wieder erneut besser in die Partie und machten da weiter wo sie aufhörten. Deswegen dauerte es nur zwei Minuten bis man wieder jubeln durfte. Eine komplette Mannscahftsaktion wurde von Ruziczka zum 3:0 vollendet. Zehn Minuten später dann die Entscheidung durch Tolga Yilmaz. Nach einem Abschluss unterläuft dem Wienerberg-Schlussmann ein Fehler, der zum 4:0 führte. In weiterer Folge gelang dem SV Wienerberg noch der Ehrentreffer in der 90. Spielminute durch Jan Mülner.

Stimme zum Spiel

Jeton Hajra (Spieler FC 1980 Wien)

"Unser Matchplan ging sehr gut auf, weil der Gegner wie erwartet unser spielerisches Niveau über die vollen 90 Minuten nicht mitgehen konnte und uns deswegen haushoch unterlegen war. Über unsere Chancenauswertung lässt sich auch noch streiten, weil man solche Spiele eigentlich noch viel höher gewinnen müsste. Am Ende haben wir uns belohnt und verdient als Mannschaft gewonnen und so wollen wir weiter machen."

FC 1980 Wien schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 25 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. 1980 Wien verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Am Ende gab es fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen in der Bilanz. SV Wienerberg 1921 baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 03.03.2024 empfängt 1980 Wien dann im nächsten Spiel FC Stadlau, während SV Wienerberg am gleichen Tag bei 1. Simmeringer SC antritt.

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – SV Wienerberg 1921, 4:1 (2:0)

90 Jan Muelner 4:1

57 Tolga Yilmaz 4:0

47 Nico Ruziczka 3:0

16 Vinicius Leite Teles 2:0

8 Nico Ruziczka 1:0

