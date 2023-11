Sportunion Mauer schlägt Gerasdorf Stammersdorf und steht vor Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 26. November 2023 18:00

Sportunion Mauer setzte sich standesgemäß gegen SV Gerasdorf Stammersdorf mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Sportunion Mauer kassierte Gerasdorf Stammersdorf eine deutliche Niederlage. Damit zieht Mauer in der Tabelle wieder an Helfort vorbei und ist Erster. Man hat aber gleich viele Punkte und hat das direkte Duell gewonnen. Die Herbstmeisterschaft ist aber noch nicht entschieden, denn beide haben Nachtragsspiele zu absolvieren.

Blitzstart der Gastgeber

Für den Führungstreffer von Sportunion Mauer zeichnete Nikola Ivic verantwortlich (8.) - tolle Spielverlagerung von der einen zur anderen Seite, Pass zur Mitte, wo Ivic steht und einschiebt. Mit der Führung im Rücken wollen die Mauerer nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Auch die Gäste, die ihr Heimrecht wegen des Wintereinbruchs hergegeben hatten, setzten dann immer wieder Nadelstiche, die aber von Mauer gut verteidigt werden. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne.

Entscheidung fällt

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Der erst 17-jährige Victor Quesada Hentschel schnürte einen Doppelpack (54./76.) - beide Male ist er im Strafraum bei einem Gestocher zur Stelle und drückt das Leder über die Linie, sodass der Ligaprimus fortan mit 3:0 führte. Ein starker Auftritt ermöglichte Sportunion Mauer am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gerasdorf.

Der Zu-null-Sieg lässt Sportunion Mauer passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Bei Sportunion Mauer greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt Sportunion Mauer die beste Defensive der Wiener Stadtliga. Die Saison von Sportunion Mauer verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Seit sieben Begegnungen hat Sportunion Mauer das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SV Gerasdorf Stammersdorf führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Insbesondere an vorderster Front kommt Gerasdorf Stammersdorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 15 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Gerasdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. SV Gerasdorf Stammersdorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Sportunion Mauer wird am kommenden Freitag von SV Schwechat empfangen. Gerasdorf Stammersdorf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause.

Stimme zum Spiel:

Christoph Knirsch (Trainer Mauer): "Ich muss meiner Mannschaft heute wirklich ein Kompliment machen. Sie haben das sehr gut gemacht gegen einen Gegner, der alles reingeworfen hat. Es war nicht leicht für uns, am Ende aber eine souveräne Vorstellung."

Aufstellungen:

Sportunion Mauer: Kimi Lokkevik, Patrick Ibrahim Touray, Predrag Ilic, Andre Necina, Marco Elbl, Nikola Ivic, Alexander Frank, Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo, Tobias Kerschl, Thomas Kindig (K)



Ersatzspieler: Tobias Vollhofer, Julian Opetnik, Felix Langbrucker, Luca Ruiss, Alexander Barnet, Victor Quesada Hentschel



Trainer: Christoph Knirsch

SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Dominik Schenk, Lukas Halper, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Daniel Plank (K), Jan Stärker



Ersatzspieler: Florian Mannsbart, Bernhard Ebinger, Mohssine Schwarzinger, Julian Burisic, Marcel Friedlmayer, Andreas Hauser



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – SV Gerasdorf Stammersdorf, 3:0 (1:0)

76 Victor Quesada Hentschel 3:0

54 Victor Quesada Hentschel 2:0

8 Nikola Ivic 1:0

Foto-Copyright: Sportunion Mauer

