Offener Schlagabtausch bei ASV 13 vs. Gerasdorf Stammersdorf

Samstag, 09. Dezember 2023

Am Freitag kam Gerasdorf Stammersdorf im Nachtragsspiel der 14. Runde bei ASV 13 am Wiener Viktoria Platz nicht über ein 2:2 hinaus. ASV 13 zog sich gegen Gerasdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.

Bunter Start

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. ASV 13 ging vor 70 Zuschauern in Führung. Nikola Badjikic war es, der in der 20. Minute zur Stelle war. Dreifachchance für ASV 13 über links im Strafraum, zwei mal wehrt Rusek ab, die zweite Abwehr landet am 5er, wo Badjikic nur mehr einschieben muss In der 28. Minute brachte Daniel Plank den Ball im Netz der Heimmannschaft unter - vom Elferpunkt. Bis zur Pause gab es zwar weitere Chancen, doch es gibt keine weiteren Tore. Gerasdorfs Dostal im Eins-gegen-Eins gegen Tormann Aschenbrenner, beim Versuch ihn zu überspielen kann der Goalie den Ball aber mit den Fingerspitzen wegschlagen. Halper geht über rechts und legt quer zum 11er, wo Daniel Plank abschließt und aus aussichtsreicher Position übers linke Kreuzeck schießt.

Später Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen. Topmöglichkeit für die Gäste, Connor Dostal kommt aus etwa 13 Meter zum Abschluss und schlenzt den Ball am rechten Eck vorbei. Kurz darauf wieder Dostal, er vergisst im Eins-gegen-Eins gegen den Tormann auf den Abschluss und ein Verteidiger ist zur Stelle. Kajetan De Giacomo brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von ASV 13 über die Linie (80.) - gute Hereingabe von links, die an Freund und Feind vorbei geht und rechts am 16er-Eck bei De Giacomo landet, der abzieht und flach ins lange Eck trifft. Das ist es aber noch nicht. Din Talic lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte SV Gerasdorf Stammersdorf den 2:2-Ausgleich (85.) - gute Hereingabe von Dominik Schenk von links und Talic [10] will am kurzen Eck klären. Der Ball rutscht ihm über den Schuh ins eigene Tor. Letztlich gingen ASV 13 und Gerasdorf Stammersdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von ASV 13 im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 41 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Wiener Stadtliga. Einen Sieg, sechs Remis und acht Niederlagen hat ASV 13 momentan auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte ASV 13 zuletzt einen Sieg.

Gerasdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Vom Glück verfolgt waren die Gäste in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 03.03.2024 empfängt ASV 13 dann im nächsten Spiel Sportunion Mauer, während SV Gerasdorf Stammersdorf am gleichen Tag gegen SV Dinamo Helfort 15 das Heimrecht hat.

Aufstellungen:

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Mark Trubatsov, Florian Bachmann, Jakob Hauptmann, Jakob Herrmann, Din Talic, Daniel Böck, Alp Kahveci, Nikola Badjikic, Mika Friz, Severin Mijatovic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Valentin Röhrich, Maximilian Berghold, Fabian Müller, Kajetan De Giacomo, Nihat Eser



Trainer: Gerhard Frey

SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Dominik Schenk, Lukas Halper, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Daniel Plank (K), Julian Burisic, Jan Stärker, Kornelius Hess



Ersatzspieler: Philip Furch, Andreas Hauser, Luis Csapak, Bernhard Ebinger, Mohssine Schwarzinger, Marcel Friedlmayer



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: ASV 13 – SV Gerasdorf Stammersdorf, 2:2 (1:1)

85 Eigentor durch Din Talic 2:2

80 Kajetan De Giacomo 2:1

28 Daniel Plank 1:1

20 Nikola Badjikic 1:0

