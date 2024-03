Kein Sieger bei Derby-Krimi zwischen SV Schwechat und SC Mannswörth

Details Freitag, 01. März 2024 21:03

Zum Frühjahresauftakt der Wiener Stadtliga empfing der SV Schwechat zum Derby den SC Mannswörth. Das Spiel war mit Spannung erwartet worden, am Ende gab es ein 0:0-Remis, mit dem Mannswörth besser leben kann. Schwechat hätte die drei Punkte gut brauchen können im Abstiegskampf.

Schwechat scheitert mehrmals

Das Spiel ist vom Beginn an munter geführt. Beide Mannschaft spielen mit offenem Visier. Trotz Offensivspiel können sich weder die Gäste noch die Gastgeber wirklich zwingende Tormöglichkeiten erspielen. Nach etwas 20 Minuten übernehmen die Schwechater dann das Spielgeschehen, man scheitert in dieser Phase aber mehrmals am eigenen Unvermögen. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung.

Keine Tore

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, dieses Mal zappelt das Leder dann aber im Tor. Das Schiedsrichterteam entscheidet aber auf Abseits und es bleibt beim 0:0. Dann kommen auch die Mannswörther mehrmals durch Standards gefährlich vor das Tor und scheitern knapp. Am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.

Schwechat muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des Heimteams aus, sodass man nun auf dem 14. Platz steht. SV Schwechat verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Schwechat in dieser Zeit nur einmal gewann.

Sicherlich ist das Ergebnis für SC Mannswörth nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Mannswörth momentan auf dem Konto. SC Mannswörth blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am Sonntag empfängt SV Schwechat SV Wienerberg 1921. Kommenden Freitag (18:00 Uhr) bekommt Mannswörth Besuch von Austria XIII Auhof Center.

Stimme zum Spiel:

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter Schwechat): "Wir haben uns heute für die Leistung leider nicht belohnt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben Feuer gezeigt, aber leider haben wir kein Tor gemacht."

Aufstellungen:

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Niklas Roth, Mario Töpel, Shahumran Afzali, Manuel Freundorfer, Brian Brem, Eric Auss (K), Manuel Bauer, Almir Mujkic



Ersatzspieler: Manuel Haag, Nikola Djordjevic, Martin Demic, Emilio Iljas Kaya, Dominik Pessl, Badr Soliman



Trainer: Thomas Slawik

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Ugur Sezen, Roberto Stajev, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Matej Azdajic, Ayoub Ben Ammar, Daniel Meindorfer, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Fabio Pinka, Mohammed Khattab, Adrijan Pejic, Marijan Maric, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

Foto: Gerald & David/SV Schwechat