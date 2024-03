Umkämpftes Remis bei Austria XIII gegen WAF pinova

Details Samstag, 02. März 2024 21:43

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Austria XIII Auhof Center gegen WAF pinova Telekom. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto von WAF pinova gegangen.

Schnelle Führung der Gastgeber

Das Spiel begann mit einem Blitzstart der Gastgeber. Der Schiedsrichter deutet in der achten Minute auf den Elferpunkt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Nemetz sein Team. Mit der Führung im Rücken wollten die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. WAF wird stärker und sollte ausgleichen. Leon Lux nutzte die Chance für WAF pinova Telekom und beförderte in der 38. Minute das Leder per Abstauber zum 1:1 ins Netz. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause.

Keine Treffer

Die zweite Halbzeit ist zerfahren. Weder die Gastgeber noch die Gäste kamen so richtig ins Spiel. Als Referee Markus Beier das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Austria XIII aus, sodass man nun auf dem zwölften Platz steht. Der Gastgeber verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte Austria XIII Auhof Center zuletzt einen Sieg.

WAF pinova bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Sechs Siege, ein Remis und neun Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Austria XIII tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei SC Mannswörth an. Zwei Tage später empfängt WAF pinova Telekom SV Gerasdorf Stammersdorf.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Ich denke, dass wir mit dem Punkt besser leben können als der Gegner. Es war keine wirklich gute Partie von beiden Teams. Wir nehmen den Auswärtspunkt aber natürlich mit."

Aufstellungen:

Austria XIII Auhof Center: Matthias Auer, Anton Jäger, Simon Tuka, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Emil Jungmair, Vitalie Bordian, Mohamed Ibrahim, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Stefan Nemetz



Ersatzspieler: Simon Manzoni, Oliver Puymann, Chikadibia Anyanwu, Jan Rafael Ferencak, Jan Donnerbauer



Trainer: Michael Keller

WAF pinova Telekom: Hadi Mazidi - Aldin Ibrahimovic, Erik Schütze, Christoph Schiller, Patrick Schwingenschlögl - Abdul Yazici, Marcel Strohmayer, Leon Lux, Nico Schrammel (K) - Georgi Marincheshki, Melih Kaya



Ersatzspieler: Radu Petre, Ibrahim Chadzhimagomadow, Thomas Berger, El Sayed Hayan, Taeu Chang, Florian Martini



Trainer: Christian Schweigler

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – WAF pinova Telekom, 1:1 (1:1)

38 Leon Lux 1:1

8 Stefan Nemetz 1:0