Hellas Kagran feiert wichtigen Sieg gegen Red Star Penzing

Details Samstag, 02. März 2024 22:04

FC Hellas Kagran und SC Red Star Penzing boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Red Star Penzing gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass RS Penzing der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte SC Red Star Penzing Hellas Kagran mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Blitztstart für Hellas Kagran

Simon Reisek war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (3.) - eine Freistoßflanke von Kapitän Nuh Nazli landet bei Simon Reisek, der die Kugel exzellent verarbeitet und ins lange Kreuzeck abschließt. Mit der Führung im Rücken wollten die Gastgeber nachlegen, was auch gelang. Kagran markierte das 2:0 (32.) - der zweite Ball nach einer Ecke von links landet bei Angreifer Danijel Ivic, der im Fallen die Kugel über die Linie drückt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Red Star kämpft

Die zweite Halbzeit begann mit einem Blitzstart der Gäste. Adam Lukowski beförderte das Leder zum 1:2 von Red Star Penzing in die Maschen (47.) - toller Weitschuss, der genau ins Eck passte. Die Kagraner legen aber wieder vor. Yannic Mattes schoss die Kugel zum 3:1 für FC Hellas Kagran über die Linie (63.) - dem Treffer war ein wunderschöner Doppelpass vorausgegangen. Yannic Mattes, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 76. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Den Augenblicke später fälligen Elfer verwandelten die Gäste, die in der Schlussphase alles nach vorne warfen. Ein starker Auftritt ermöglichte Hellas Kagran am Samstag aber trotz Unterzahl einen Erfolg gegen SC Red Star Penzing.

Hellas K. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von FC Hellas Kagran keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Hellas Kagran schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 39 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte FC Hellas Kagran bisher fünf Siege und kassierte elf Niederlagen. Nach sechs sieglosen Spielen ist Hellas Kagran wieder in der Erfolgsspur.

Der Patzer von Red Star Penzing zog im Klassement keine Folgen nach sich. Acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte RS Penzing nur sechs Zähler.

Nächster Prüfstein für Hellas K. ist SV Donau (Samstag, 15:00 Uhr). SC Red Star Penzing misst sich am selben Tag mit FC 1980 Wien (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Kristian Fitzbauer (Trainer Kagran): "Ich denke, wir haben über 90 Minuten eine richtig gute Leistung gebracht. Vor aloem im kämpferischen Bereich Leidenschaft. Ich glaube, das war heute der Schlüssel zum Sieg nach dem Cup-Aus. Ich bin unglaublich stolz auf diese junge Truppe."

Aufstellungen:

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Serkan Firat, Philipp Pohn, Fabio Revelant, Christopher Schaller - Ronald Birnbauch, Simon Reisek, Yannic Mattes, Nuh Nazli (K), Martin Haberleitner - Danijel Ivic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Emil Safer, Vu Linh Nguyen, Oliver Bauregger, Daniel Bohac, Ben Schoisswohl



Trainer: Kristian Fitzbauer

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Eghosa Osarodion - Florian Oelz, Deniz Obradovic, Adam Lukowski, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Luca Kreuzer, Leon Shaini, Ivan Caselles Signes, Laurenz Flörl, Tobias Steiner



Trainer: Mag. Lukas Hintersteiner

Wiener Stadtliga: FC Hellas Kagran – SC Red Star Penzing, 3:2 (2:0)

77 Philipp Koenigstein 3:2

63 Yannic Mattes 3:1

47 Adam Lukowski 2:1

32 Danijel Ivic 2:0

3 Simon Reisek 1:0