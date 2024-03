Offener Schlagabtausch zwischen 1. Simmeringer SC und SV Wienerberg

Details Samstag, 02. März 2024 22:23

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich 1. Simmeringer SC und SV Wienerberg 1921 mit 1:1. Simmeringer SC zog sich gegen SV Wienerberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte 1. Simmeringer SC knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Schnelle Tore

In der fünften Minute ging die Heimmannschaft in Front. Philipp Hauser war es, der vor 400 Zuschauern zur Stelle war - er bekommt den Ball vom rechren Flügel an die lange Stange. Er kann das Spielgerät im 5er stoppen und hinter die Linie schießen. Minute 16 bejubelte SV Wienerberg 1921 das 1:1. Ecke von rechts, der Ball geht hoch in den Strafraum zu Mahmud Selim Imamoglu - dieser trifft zum Ausgleich. In der achten Minute ein erster Angriff der Gäste: Schuss im Strafraum, ein Simmeringer kann den Ball noch weggrätschen, der Ball landet aber erneut bei einem Wienerberger. Dessen Schuss geht klar über das Tor. Die Wienerberger bleiben am Drücker. Ein Eckball kommt hoch in den Strafraum, Simmering mit dem Befreiungsschlag. Ball erneut bei Simmering. Der Spieler auf der rechten Seite rennt jedoch mit dem Leder zu weit nach rechts und landet im Out. Kurz darauf wieder ein schöner Laufpass auf Paul Semerau. Dieser löst sich aus der Abwehrkette und läuft mit dem Ball auf das Tor zu, umkurvt den Goalie und schießt ein.

Es geht weiter Hin und Her. Ein Simmeringer läuft mit dem Ball in den Strafraum. Ein Wienerberger geht in den Pressball und gewinnt diesen. Dann wieder Wienerberg: Paul Semrau über den rechten Flügel, er Schießt an der Seitenoutlinie etwa 10 Meter vor dem Tor auf selbiges, doch der Ball verlässt das Spielfeld am Luftweg. Weiter ist das Spiel sehr munter geführt, es geht aber mit der knappen Führung in die Pause.

Keine Treffer

Auch im zweiten Durchgang sieht das Publikum eine weitgehend offene Partie. Simmering spielt sich mit mehreren kurzen Pässen in den gegnerischen Strafraum. Michael Höfler im Wienerberger Tor kann die Situation aber ohne Gefahr entschärfen. Das Spiel ist weiter auf Messers Schneide. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dragan Knezevic setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer aber ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Simmeringer SC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel 1. Simmeringer SC in der Tabelle auf Platz 13. Wo bei Simmeringer SC der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. 1. Simmeringer SC verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird Simmeringer SC nach unten durchgereicht.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SV Wienerberg derzeit nicht. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SV Wienerberg 1921 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Samstag trifft 1. Simmeringer SC auf FC Stadlau, SV Wienerberg spielt tags darauf gegen SV Schwechat.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer SSC): "Unterm Strich ein gerechtes Remis. Simmering ging rasch in Führung, hatte danach sogar die Chance auf das zweite Tor. Wir kamen gut zurück. Ausgleich durch eine Standardsitustion. Danach die große Chance für uns auf das zweite Tor. Zu Beginn zweite Hälfte war Simmering etwas besser im Spiel. Wir waren durch Standards gefährlich."

Aufstellungen:

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luca Binder, Lukas Kalser, Florian Himler, Julian Hirschbeck, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Marcel Brunner, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Michal Vlcek



Ersatzspieler: Filip Nesic, Karol Ogorzalek, Zinedin Hamzic, Anel Husejnovic, Edin Sarkinovic, Youssef Ahmad



Trainer: Rene Hieblinger

SV Wienerberg 1921: Michael Höfler, Oliver Ikic, Jan Mülner, Paul Semrau, Andre Sliskovic, Ibrahim Mohamed, Alexander Unterreiner, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Nemanja Ivic, Stefan Trunic, Patrick Ediae, David Gschaider, Simon Ouguehi, Lazar Lukic



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – SV Wienerberg 1921, 1:1 (1:1)

16 Mahmud Selim Imamoglu 1:1

5 Philipp Hauser 1:0

Foto: 1. Simmeringer SC