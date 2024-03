2:0 gegen Stadlau - 1980 Wien feiert Auftaktsieg ins Frühjahr

Details Sonntag, 03. März 2024 10:02

"Es war ein sehr interessantes und intensives Spiel von beiden Teams. Stadlau hat eine richtig gute Mannschaft aber wir haben heute sehr gut agiert und am Ende auch verdient gewonnen." Yuri Ivanov, Co-Trainer des Tabellendritten durfte sich gemeinsam mit Cheftrainer Fadil Mulalic über einen 2:0-Heimsieg zum Auftakt ins Frühjahr freuen. Tore von Nico Ruziczka (27.) und Husein Ademovic (61.) sorgten dafür, dass 1980 Wien den SK Slovan HAC zumindest bis Sonntag von Platz drei verdrängen konnte.

Volleytreffer sorgt für Jubelstimmung

Die Hausherren traten von Beginn an stark auf. "Wir haben die Jungs taktisch gut eingestellt, konnten so verhindern, dass die gute Mannschaft von Stadlau ins Spiel finden konnte", zeigte sich Ivanov vom Auftreten seiner Jungs begeistert. Darüber hinaus durfte man sich nach einer knappen halben Stunde auch über die Führung freuen. Nico Ruziczka brachte seine Mannschaft mit einem herrlichen Volleytreffer nach Flanke an die zweite Stange in der 27. Minute in Führung. Die Gäste brauchten den Ausgleich, aber die Führung von 1980 Wien hatte bis zur Pause Bestand.

Deckel drauf

Nach der Pause verlegten sich die Gastgeber zunächst ein wenig aufs Kontern, schlugen nach einer knappen Stunde aber wieder eiskalt zu. In der 61. Minute brachte Husein Ademovic das Netz für FC 1980 Wien zum Zappeln. Stadlau riskierte danach viel, versuchte noch einmal ins Spiel zu finden. Man fand aber bei Möglichkeiten stets in 1980-Keeper Artur Mkrtichyan seinen Meister. Am Ende behielt 1980 Wien gegen FC Stadlau die Oberhand.

Yuri Ivanov: "Es war ein sehr interessantes und intensives Spiel von beiden Teams. Stadlau hat eine richtig gute Mannschaft aber wir haben heute sehr gut agiert und am Ende auch verdient gewonnen. Die Tore waren super herausgespielt und taktisch hat sich die Mannschaft nichts zu Schulden kommen lassen."

FC 1980 Wien machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat 1980 Wien momentan auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt FC Stadlau weiterhin den siebten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FC Stadlau derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC 1980 Wien ist SC Red Star Penzing (Samstag, 16:00 Uhr). FC Stadlau misst sich am selben Tag mit 1. Simmeringer SC (15:30 Uhr).

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – FC Stadlau, 2:0 (1:0)

61 Husein Ademovic 2:0

27 Nico Ruziczka 1:0