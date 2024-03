Sportunion Mauer bezwingt SV Dinamo Helfort im Meisterschaftsspiel

Details Samstag, 09. März 2024 16:26

In der 17. Runde der Wiener Stadtliga heißt das Topspiel Dinamo Helfort gegen Sportunion Mauer. Die beiden Duelle zwischen Sportunion Mauer und Dinamo Helfort sollen über die Meisterschaft entscheiden. Nachdem Sportunion Mauer bereits das Spiel in der Hinrunde mit 3:0 für sich entscheiden konnte, gewinnen sie das Rückrundenspiel ebenfalls souverän mit 2:0. Nach dem Sieg von Sportunion Mauer, hat die Mannschaft nun die Meisterschaft in der eigenen Hand und können sich sogar einen Patzer leisten. Für Dinamo Helfort wird nun dieser Abstand sehr schwierig sein aufzuholen, jedoch wird die Mannschaft weiterhin in jedem Spiel 100% geben.

Starke Partie von Anfang an

"Wir waren in Halbzeit eins die etwas bessere Mannschaft und haben uns einige Chancen erspielt, welche wir einmal in ein Tor umsetzen konnten", erklärte Sportlicher Leiter Ken Pokorny. "Wir waren giftig und sind besser in die Partie hineingekommen! Die Mannschaft hat sehr gut verteidigt und durch den Treffer kurz nach der zweiten Halbzeit haben wir Helfort eiskalt erschwischt!", fügte Pokorny hinzu. "Es war eine sehr wichtige Partie, aber ich denke noch nicht, dass die Meisterschaft schon entschieden ist! Jeder möchte den Tabellenführer ärgern und 13 weitere Runden sind noch ein langer Weg bis zur endgültigen Meisterschaft", berichtete Sportlicher Leiter Pokorny. "Wir sind trotzdem zuversichtlich und werden uns Runde für Runde konzentrieren und an die Leistungen anknüpfen", erklärte Ken Pokorny. "Durch ein paar Ausfälle sind wir seit zwei Runden etwas geschwächt, hoffen aber, dass wir bald wieder einen vollständigen Kader haben!", fügte Pokorny hinzu.

Vorentscheidung im Titelrennen

Nachdem Sportunion Mauer daheim gegen Dinamo Helfort bereits erfolgreich war, war dieses Rückspiel sehr entscheidend für die Meisterschaft! Es war eine hitzige Partie mit vielen Fouls und Tätigkeiten auf beiden Seiten! Sportunion Mauer wirkte von Anfang an präsenter am Platz und belohnten sich mit dem 1:0 in der 20. Spielminute. Nach einem Hin und Her und zahlreichen Chancen ging es mit dem 1:0 in die Kabine. Nach der Pause war das Spiel noch intensiver und beide Teams warfen sich in jeden Ball, jedoch kurz nach der Pause erzielte Nikola Ivic das 2:0 für den Tabellenführer. Durch diesen wichtigen Treffer wurde etwas Spannung aus der Partie genommen und Mauer agierte defensiver! Schlussendlich brachte die Mannschaft aus Liesing trotz spätem Platzverweis das 2:0 über die Zeit und machte einen riesigen Schritt Richtung Meisterschaft! Nächste Woche wartet auf den Tabellenführer die WAF Brigittenau und Dinamo Helfort ist bei Schlusslicht ASV 13 zu Gast!

Aufstellung:

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Stefan Gratt - Sean Ljevakovic, Slaven Lalic, Nemanja Milinkovic, Mario Lozic, Marko Parmakovic - Besnik Mala (K), Agron Mala, Zlatan Sibcic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Beniamin Puzan, Ivan Grozdanovic, Dino Rusovic, Rilind Ceku, Christiano Ivkic



Trainer: Stefan Coric

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia, Predrag Ilic, Andre Necina, Marco Elbl, Nikola Ivic, Felix Langbrucker (K), Lucas De Giacomo, Alexander Barnet, Tobias Kerschl, Stefan Brunner, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Thomas Komornyik, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Max Kalintsch



Trainer: MSc Christoph Knirsch

