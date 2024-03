"Unverdientester Sieg seit Jahren" - 1980 Wien scheitert an Chancenverwertung

Details Sonntag, 10. März 2024 10:03

"Eigentlich unglaublich, dass du diese Match verlierst. Wir sind am Penzing-Tormann und unserer eigenen Chancenverwertung gescheitert", war 1980 Wien-Trainer Fadil Mulalic nach dem 1:2 gegen RS Penzing enttäuscht. Seine Mannschaft war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, scheiterte aber ein ums andere Mal an Penzing-Keeper Christoph Jakl, der einen absoluten Zaubertag erwischte. Ein 0:1 drehten die Hausherren durch zwei Tore in den letzten 20 Minuten noch in einen Heimsieg.

Spiel auf ein Tor

Die Gäste präsentierten sich von Beginn an richtig stark, hatten einige Möglichkeiten in Führung zu gehen. Entweder scheiterte man aber am eigenen Unvermögen oder am glänzend aufgelegten Christoph Jakl, der beinahe jede Chance der Mulalic-Elf zunichte machte. Beim Gegentor kurz vor dem Seitenwechsel war aber auch er chancenlos, sorgte Husein Ademovic mit seinem Treffer für die längst hochverdiente Führung des Tabellensechsten. Mit einem Tor Vorsprung für 1980 Wien ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

"Wenn du die Tore nicht machst,..."

Am Spiel selber änderte sich nach dem Seitenwechsel nicht sonderlich viel. Der einzige Unterschied war, dass die Hausherren nun auch trafen. Florian Oelz traf per Kopf nach Freistoß zum 1:1 zugunsten von RS Penzing (72.). Auch danach hatten die Gäste wieder Möglichkeiten auf 2:1 zu stellen, doch wieder scheiterte man und dann kam es knüppeldick. Roman Sturzeis ließ sich in der 77. Minute aus spitzem Winkel nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die Heimmannschaft. "Das war natürlich der Hammer und trotzdem haben sich die Jungs nicht aufgegeben, weitergespielt." In der Nachspielzeit hätte man dann sogar noch den Ausgleich machen können, "doch an dem Tag haben wir auch aus einem Meter nicht getroffen", nahm es Mulalic dann schon fast mit Humor.

Fadil Mulalic: "Wenn du vom Gegner gesagt bekommst, dass es der unverdienteste Sieg seit Jahren war, dann weißt du eh schon Bescheid. Wir sind heute einfach an uns und am gegnerischen Tormann gescheitert. Schade aber zumindest hatten wir die Möglichkeiten, das nächste Mal gehen sie dann auch wieder rein. Die Mannschaft ist aber natürlich sauer und enttäuscht."

Nächster Prüfstein für Red Star Penzing ist 1. Simmeringer SC (Samstag, 14:00 Uhr). 1980 Wien misst sich am selben Tag mit SV Donau (15:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: SC Red Star Penzing – FC 1980 Wien, 2:1 (0:1)

77 Roman Sturzeis 2:1

72 Florian Oelz 1:1

42 Husein Ademovic 0:1

