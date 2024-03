Slovan macht sich selbst das Leben schwer - 3:2 gegen ASV 13

Details Sonntag, 10. März 2024 21:11

"Wir und der Wind haben es uns heute unnötig schwer gemacht", war sich Gerhard Werner, Trainer des SK Slovan HAC, nach dem knappen 3:2-Heimsieg gegen ASV 13 bewusst. Obwohl man das Spiel über weite Strecken dominierte, dauerte es bis in die zweite Halbzeit, bis man auf die Siegerstraße einbiegen konnte. Zuvor musste man aber einen 1:2-Pausenrückstand aufholen. Am Ende gelang der 2. Sieg im 2. Frühjahrsspiel.

Starker Start der Hausherren

Die Jungs von Trainer Werner waren von Beginn gut im Spiel, kämpften aber wie ASV 13 des öfteren mit dem starken Wind. Trotzdem konnte man sich nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit der Führung belohnen. Lukic-Grancic nachm sich den Ball auf Höhe des Sechzehners nach einer tollen Kombination gut mit, spielte auf den freien Tayfun Braun und der brachte SK Slovan HAC Trachten Witzky in Front (16.). In weiterer Folge kontrollierten die Hausherren das Spiel, Miranda im Tor musste nur einen gefährlichen Schuss der Gäste entschärfen.

ASV 13 dreht Partie noch vor der Pause

Wenig später musste er den Ball aber trotzdem aus dem eigenen Kasten holen. Noah Rossler traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 zugunsten von ASV 13 (26.). Und kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Lassbacher das 2:1 nach - und wie. Er führte einen Freistoß ungefähr auf Höhe der Mittellinie aus und knallte die Kugel, wohl ungewollt und unter kräftiger Mithilfe des Windes, genau ins Kreuzeck (40.).

Slovan belohnt sich

"Wir haben in der Pause angesprochen, dass wir ruhig bleiben wollten. Nur die Räume, die von Vorteil wären, wollten wir besser bespielen." Das gelang in der zweiten Hälfte dann auch besser. Und ab Minute 60 lief das Spiel quasi nur mehr auf ein Tor. Lukic-Grancic, Braun und Harcevic hatten den Ausgleich schon auf dem Fuß. Erst Benjamin Reich war es, der in der 67. Minute, nachdem er der gegnerischen Abwehr enteilt war, den Ball im Tor des Schlusslichts unterbrachte. Und in der Nachspielzeit gelang auch noch der Siegtreffer. Sandro Lukic-Grancic ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als er einen Volleyschuss anbringen wollte, der aber zur perfekten Vorlage für Harcevic wurde und der wieder quer spielte und dabei Matej Lukic-Grancic fand, der nur mehr einschieben musste (90.+3).

Gerhard Werner: "Wir und der Wind haben es uns heute unnötig schwer gemacht. Die Jungs haben super agiert und ASV 13 hatte quasi einen Torschuss, waren zur Pause trotzdem in Führung. Wir haben in der Pause angesprochen, dass wir ruhig bleiben wollten. Nur die Räume, die von Vorteil wären, wollten wir besser bespielen. Am Schluss ging der Sieg auch absolut in Ordnung, wenngleich er aufgrund des späten Siegtreffers ein wenig glücklich war."

Nächster Prüfstein für SK Slovan HAC ist FC Hellas Kagran (Samstag, 14:00 Uhr). ASV 13 misst sich am selben Tag mit SV Dinamo Helfort 15 (15:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: SK Slovan HAC Trachten Witzky – ASV 13, 3:2 (1:2)

93 Matej Lukic-Grancic 3:2

67 Benjamin Reich 2:2

40 Michael Lassbacher 1:2

26 Noah Rossler 1:1

16 Tayfun Braun 1:0

