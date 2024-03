Enge Kiste: SV Donau bezwingt 1. Simmeringer SC

Details Samstag, 23. März 2024 06:05

SV Donau trug gegen Simmeringer SC einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte SV Donau dabei jedoch nicht. Das Hinspiel bei 1. Simmeringer SC hatte SV Donau schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Vorerst keine Tore

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Das Match ist sehr zerfahren, weder die Heimischen noch die Gäste kommen richtig gefährlich vor das gegnerische Tor.

Führung für Donau

100 Zuschauer sahen, wie Aleksandar Cvetkovic das 1:0 für SV Donau markierte. Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Lukas Kalser von Simmeringer SC noch eine Rote Karte abholte (91.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SV Donau und 1. Simmeringer SC aus.

Der Sieg über Simmeringer SC, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Donau von Höherem träumen. Die Saisonbilanz von SV Donau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte das Heimteam lediglich sechs Niederlagen ein. SV Donau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

1. Simmeringer SC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Im Sturm von Simmeringer SC stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich 1. Simmeringer SC schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Zuletzt war bei Simmeringer SC der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

SV Donau tritt erst am 05.04.2024 (18:30 Uhr) zum nächsten Spiel bei SV Schwechat an. Einen Tag später empfängt 1. Simmeringer SC SK Slovan HAC Trachten Witzky.

Stimme zum Spiel:

Felix Panosch (Co-Trainer SV Donau): "Es war ein sehr hart geführtes Spiel mit sehr vielen Zweikämpfen. Oft fehlte uns leider die Präzision bei den Abschlüssen, sonst hätten wir das Spiel schon früher entscheiden können. Simmering hatte zwei bis drei gute Möglichkeiten, die unser Tormann super gehalten hat. In Summe war es ein verdienter Sieg. Was mich sehr stolz macht, ist, dass wir das dritte Mal in Folge zu 0 gespielt haben. Die komplette Mannschaft arbeitet sehr gut gegen den Ball und lässt sehr wenige Chancen zu."

Aufstellungen:

SV Donau: Anthony Alozie, Vedad Cosic, Hussein Bazzi (K), Semin Delic, Eddi Jusic, Marko Popovic, Marko Nikolic, Philipp Straube, Erez Acikgöz, Denis Jetishi, Aleksandar Cvetkovic



Ersatzspieler: Tobias Peter, Emre Avci, Jakov Borna Zaja, Danis Dzukic, Jores Boguo, Faruk Aktura



Trainer: Felix Pannosch

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luka Savic, Lukas Kalser, Florian Himler, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Michael Ried, Peter Safranek, Philipp Hauser, Youssef Ahmad, Michal Vlcek



Ersatzspieler: Uros Jovanovic, Luca Binder, Karol Ogorzalek, Christian Berger, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: SV Donau – 1. Simmeringer SC, 1:0 (0:0)

62 Aleksandar Cvetkovic 1:0

