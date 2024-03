SV Schwechat erzwingt Remis im wilden Hin und Her gegen Red Star Penzing

Details Sonntag, 24. März 2024 16:42

In der 19. Runde der Wiener Stadtliga war der SV Schwechat zu Gast bei Red Star Penzing. Nachdem die heimstarke Mannschaft von Red Star Penzing ihre Siegesserie zuhause fortsetzen möchte, planen sie auch gegen den SV Schwechat drei Punkte zu sichern. Die Schwechater hingegen wollen nach der bitteren Niederlage gegen Stadlau auch mal wieder punkten und werden von Anfang an Gas geben. Nachdem die Schwechater in der Hinrunde gegen Red Star Penzing klar mit 3:0 verloren hatten, wollen sie diesmal zumindest einen Punkt mitnehmen und den Gegner höher anlaufen als beim Hinspiel in Schwechat.

Gerechtes Unentschieden bei wildem Hin und Her

"Wir sind mit dem Remis nicht ganz unzufrieden, hätten zuhause aber natürlich gerne gewonnen", erklärte Sportlicher Leiter Michael Sonvilla. "Die erste Halbzeit ging komplett an Schwechat und da waren sie auch deutlich überlegen. Aber in Halbzeit zwei waren wir die spielbestimmende Mannschaft und konnten dies auch mit zwei Toren untermauern", fügte Sonvilla hinzu. "Nach dem 2:2 war Schwechat wieder besser in der Partie und hatte danach noch ein paar gute Chancen. Kurz vor Schluss haben wir nochmals alles nach vorne geworfen und haben uns noch zwei Chancen erspielt, welche wir jedoch nicht nutzen konnten", berichtete Sonvilla. "Wir wollen in der Tabelle noch weiter nach oben, das ist natürlich selbstverständlich, aber jetzt liegt erstmal der Fokus am Cup gegen Cro-Vienna. Das kann eine sehr unangenehme Partie werden, vor allem weil wir auf Kunstrasen spielen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir ins eine Runde weiterkommen und denken, dass wir Erfolg haben werden wenn wir mit den Stammspielern auflaufen werden", fügte Sportlicher Leiter Sonvilla hinzu.

Frühe Tore bestimmen die Partie

Bereits in Minute zwei eröffnete Manuel Bauer die Partie und erzielte das 1:0 für den SV Schwechat. Daraufhin wollten die Gäste gleich nachlegen und gaben weiterhin Gas in der Partie. Sie erspielten sich einige Chancen und hatten einige gute Umschaltmomente blieben aber vor dem Tor ungefährlich. Die Hausherren fanden in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht in die Partie und hatten in Halbzeit eins fast gar nichts zu melden. Nach der Pause waren jedoch die Hausherren am Drücker und bereits eine Minute nach Wiederanpfiff konnte Red Star Penzing ausgleichen. Das brachte Motivation und einen Anschub und so drückte die Heimmannschaft weiterhin stark auf den Siegtreffer, welcher schlussendlich in Minute 70 erzielt wurde und somit alles für die Hausherren sprach. Aus dem Nichts konnten die Gäste durch Emilio Kaya den Ausgleich erzielen und einen Punkt bei Red Star Penzing retten.

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Maximilian Eksler, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Leon Shaini, Eghosa Osarodion - Florian Oelz, Adam Lukowski, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Thomas Tammer, Deniz Obradovic, Ivan Caselles Signes, Laurenz Flörl, Tobias Steiner



Trainer: Mag. Lukas Hintersteiner

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Martin Demic, Mario Töpel, Dominik Pessl, Brian Brem, Eric Auss (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Benjamin Daxner, Emilio Iljas Kaya, Luca Frischauf, Diego Darazs, Shahumran Afzali, Manuel Freundorfer



Trainer: Thomas Slawik

