Austria XIII Auhof Center erkämpft Punkt gegen den SV Donau

Details Samstag, 13. April 2024 11:24

In der 21. Runde der Wiener Stadtliga war die Mannschaft von Austria XIII zu Gast beim SV Donau. Nachdem der SV Donau zuletzt gegen den SV Schwechat gepatzt hatte, wollen sie ihren Patzer wieder ausbügeln und gegen Austria XIII drei Punkte einfahren. Für die Gäste wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg, um den Abstieg entgegenzuwirken und Punkte sammeln zu können. Die Gäste wollen sich nach dem 0:3 gegen Red Star Penzing wieder wachrütteln und erneut an sich glauben, um gegen den SV Donau mitspielen zu können. Für die Hausherren ist ein Sieg Pflicht, um oben an Platz drei nicht den Anschluss zu verlieren und weiterhin Gas zu geben.

Haben wieder an uns geglaubt

"Hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, dass wir gegen den SV Donau einen Punkt mitnehmen und auch gut mitspielen, hätte ich das auf keinen Fall geglaubt", erklärte Trainer Michael Keller. "Wir haben sehr stark gespielt und haben uns kurz nach der Pause mit dem Ausschluss selbst geschwächt. Trotzdem waren wir nicht schlecht in der Partie und konnten via Elfmeter sogar in Führung gehen. Danach sind wir etwas defensiver gestanden und haben den Hausherren natürlich das Spiel überlassen. Nachdem wir eine Angriffschlacht gut verteidigen konnten, ist einer schlussendlich dann doch durchgerutscht", fügte Trainer Michael Keller hinzu. "Trotzdem sind wir mit dem Unentschieden mehr als zufrieden und ich habe wieder erkannt, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt und auch nach vorne spielt. Wir haben uns in jeden Ball reingeworfen und haben auch die Emotionenen spielen lassen", betonte Trainer Keller. "Nächste Woche wird ebenso schwer wie heute und mit den Sperren und Ausfällen wird es sowieso nochmals schwerer", berichtete Trainer Michael Keller.

Kampfgeist bringt den Gästen einen Punkt

Die Gäste waren sehr stark in der Partie und machten es den Hausherren sehr schwer, gut in die Partie zu kommen. Sie schnürten den SV Donau regelrecht ein und haben sehr stark mitgespielt. Die Gäste erarbeiteten sich in Halbzeit eins einige Chancen und haben hinten nur sehr wenig zugelassen. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste jedoch selber und Stefan Nemetz erhielt eine Gelb/Rote Karte. Trotzdem waren die Gäste noch gut in der Partie und so war es Vitalie Bordian der in Minute 62 einen Handelfmeter zum 1:0 verwerten konnte. Daraufhin standen die Gäste etwas defensiver und die Hausherren konnten in den Angriff gehen. Nachdem die Verteidigung von Austria XIII bereits einige Chancen verteidigen musste, war es schlussendlich doch Eddi Jusic der in der 88. Spielminute den wohlverdienten Ausgleich erzielte und den Hausherren einen Punkt retten konnte.

SV Donau: Anthony Alozie, Vedad Cosic, Semin Delic, Eddi Jusic (K), Marko Popovic, Marko Nikolic, Faruk Aktura, Furkan Sezen, Philipp Straube, Erez Acikgöz, Aleksandar Cvetkovic



Ersatzspieler: Emre Avci, Jakov Borna Zaja, Danis Dzukic, Emir Dzinic, Michael Rosenberger, Denis Jetishi



Trainer: Nermin Jusic

Austria XIII Auhof Center: Boris Milosevic - Simon Tuka, Vitalie Bordian, Jan Donnerbauer, Anton Jäger - Oliver Puymann, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K) - Christian Mijatovic, Chikadibia Anyanwu, Stefan Nemetz



Ersatzspieler: Matthias Auer, Jusuf Jenuzi, Josef Ratzenböck, Emil Jungmair, Jan Rafael Ferencak, Zoran Pantic



Trainer: Michael Keller

