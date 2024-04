1980 Wien deklassiert ASV 13

Details Samstag, 13. April 2024 21:42

"Die Vorbereitung auf das Spiel war top und somit auch die Leistung auf dem Feld", fand Yuri Ivanov, Co-Trainer des FC 1980 Wien, zufriedene Worte nach dem 4:0-Heimsieg gegen den ASV 13. Schon zur Pause war die Partie quasi entschieden, nach dem Seitenwechsel spielte man die Partie trocken herunter. setzte sich standesgemäß gegen ASV 13 mit 4:0 durch. 1980 Wien hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Früher Doppelschlag

Die Hausherren erwischten einen absoluten Traumstart in die Begegnung. Jeton Hajra war vor 80 Zuschauern nach einer sehr guten Kombination im Sechzehner mit der Führung zur Stelle (13.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Nico Ruziczka den Vorsprung von FC 1980 Wien. Kurz vor der Pause traf dann auch noch Rafael Hofer per Volley für 1980 Wien (40.). Die Gäste hatten wenig entgegenzusetzen, schlittern unaufhaltsam Richtung Abstieg. Die Überlegenheit von FC 1980 Wien spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Locker zu Ende gespielt

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Hausherren ein wenig gemütlicher angehen. Die Spielkontrolle gab man ein wenig ab und verlegte sich aufs Kontern, zumal das Wetter frühsommerlich war. Trotzdem gelang noch ein Treffer. Debütant Mert Göksin gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer ins lange Eck für 1980 Wien (83.). Letztlich feierte FC 1980 Wien gegen ASV 13 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Yuri Ivanov: "Wir haben speziell in Halbzeit eins sehr stark gespielt. Die Jungen haben heute dem Spiel den Stempel aufgedrückt. Nach der Pause haben wir uns ein wenig zurückgezogen aber in Summe noch immer souverän agiert."

Nächster Prüfstein für FC 1980 Wien ist 1. Simmeringer SC (Samstag, 15:30 Uhr). ASV 13 misst sich am selben Tag mit SC Mannswörth (16:00 Uhr).

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Edin Delić, Tolga Yilmaz, Manuel Petrović



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Mert Göksin, Rafael Hofer, Matej Jurcevic, Zidan Güler, Nuri Kilic



Trainer: Fadil Mulalic

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Michael Lassbacher, Din Talic, Noah Rossler, Alp Kahveci, Simon Priglinger Simader, Edah Music, Mika Friz, Jonas Gary, Severin Mijatovic, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Julian Dorrek, Joshua Ferreira, Jakob Lustig, Niklas Radatz, Jakob Hauptmann



Trainer: Gerhard Frey

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – ASV 13, 4:0 (3:0)

83 Mert Göksin 4:0

40 Rafael Hofer 3:0

14 Nico Ruziczka 2:0

13 Jeton Hajra 1:0

