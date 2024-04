Dank Mujkic-Dreierpack: SV Schwechat macht gegen Hellas Kagran großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Details Freitag, 19. April 2024 23:48

Durch ein 3:1 holte sich Schwechat in der Partie gegen Hellas Kagran drei Punkte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Schwechat wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Hellas K. die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen. Damit geht das Trainerdebüt von Rene Fischer bei den Kagranern daneben. Für die Schwechater hingegen ist es der dritte Sieg im Frühjahr und ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

Abtasten im ersten Durchgang

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Es gab auch keine zwingenden Tormöglichkeiten, mehr vom Spiel hatte aber Schwechat. Dann geht es in die Pause.

Schwechat mit Blitzstart

Mit einem schnellen Doppelpack (55./58.) zum 2:0 schockte Almir Mujkic FC Hellas Kagran. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste werfen in der Schlussphase dann alles nach vorne, kommen aber über den Anschlusstreffer zum 1:2 in der 88. Danijel Ivic nicht hinaus. Mujkic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Schwechat her (90.). Am Ende verbuchte SV Schwechat gegen Hellas Kagran einen Sieg.

Schwechat muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des Heimteams lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo SV Schwechat einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schwechat im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. SV Schwechat bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Schwechat ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Hellas K. Die mittlerweile 58 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Abwehrprobleme von FC Hellas Kagran bleiben akut, sodass Hellas Kagran weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Stärke von Hellas K. liegt in der Offensive – mit insgesamt 33 erzielten Treffern. Vom Glück verfolgt war Hellas K. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft SV Schwechat auf FC 1980 Wien, FC Hellas Kagran spielt am selben Tag gegen Austria XIII Auhof Center.

Stimme zum Spiel:

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter SV Schwechat): "Es war klar, dass es ein Geduldsspiel werden könnte. Wir hatten zu Beginn mehr Ballbesitz inklusive Chancen. In der zweiten Halbzeit nach der Führung haben wir uns leichter getan. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Die Burschen werden von Spiel zu Spiel besser. Der Sieg ist auch verdient."

Aufstellungen:

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Mario Töpel, Christopher Gschwent, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Eric Auss (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Manuel Haag, Martin Demic, Badr Soliman, Aleksandar Radosavljevic, Brian Brem, Almir Mujkic



Trainer: Thomas Slawik

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Serkan Firat, Simon Löhlein, Fabio Revelant, Ben Schoisswohl, Christopher Schaller - Ronald Birnbauch, Simon Reisek, Yannic Mattes, Martin Haberleitner (K) - Daniel Bohac



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Mario Fürthaler, Philipp Pohn, Oliver Bauregger, Danijel Ivic



Trainer: Rene Fischer

Wiener Stadtliga: SV Schwechat – FC Hellas Kagran, 3:1 (0:0)

90 Almir Mujkic 3:1

88 Danijel Ivic 2:1

58 Almir Mujkic 2:0

55 Almir Mujkic 1:0

Fotos: SV Schwechat

