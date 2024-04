Babadostu-Elfer rettet SV Gerasdorf Unentschieden gegen SV Donau

Details Samstag, 20. April 2024 08:46

"Ein absolut gerechtes Remis und ein gutes Match, das durchaus auch 4:4 hätte ausgehen können." 1:1 hieß es nach dem Spiel von SV Gerasdorf Stammersdorf gegen SV Donau. In einer unterhaltsamen Partie, in der die Hausherren schon früh den Ausfall von Torjäger Daniel Plank verkraften mussten, hatten beide Teams ihre guten Phasen. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden.

Plank-Ausfall

Schon früh in der Partie fiel Gerasdorf-Torjäger und Lebensversicherung Daniel Plank. Zuvor erwischten die Gastgeber den besseren Start, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen. Spätestens nach dem Plank-Ausfall wurde Donau aber stärker und konnte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff auch belohnen. Furkan Sezen sorgte mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SV Gerasdorf Stammersdorf (44.).

Verdienter Ausgleich

"Nach dem Seitenwechsel sind wir bissiger gewesen und hatten auch mehr vom Spiel", sah Gerasdorf-Sportchef Johann Radits eine starke zweite Halbzeit. Man lief jedoch lange an, ohne den Ausgleich erzielen zu können. Dann sah der Schiedsrichter nach einem Schussversuch ein Handspiel im Strafraum der Gäste und zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfer verwandelte Ahmet Babadostu eiskalt (71.). Das Momentum lag im Anschluss noch mehr auf Seiten der Gerasdorfer, zweimal wurde es bei Angriffen auch knapp aber am Ende blieb es beim Remis.

Johann Radits: "Ein absolut gerechtes Unentschieden, es hätte auch 4:4 ausgehen können. Die Reaktion nach der Pause hat mir gut gefallen, da haben die Jungs gut und bissig gespielt."

Am kommenden Sonntag tritt SV Gerasdorf Stammersdorf bei SK Slovan HAC Trachten Witzky an, während SV Donau zwei Tage zuvor Sportunion Mauer empfängt.

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Andreas Hauser, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Marcel Friedlmayer, David Hochreiter



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Lukas Halper, Murat Bora, Jan Stärker, Bilyal Myumyunov



Trainer: Jürgen Halper SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Vedad Cosic, Hussein Bazzi (K), Marko Popovic, Marko Nikolic, Furkan Sezen, Philipp Straube, Erez Acikgöz, Denis Jetishi, Aleksandar Cvetkovic



Ersatzspieler: Semin Delic, Jakov Borna Zaja, Danis Dzukic, Emir Dzinic, Mateo Sarac, Ensar Muminovic



Trainer: Felix Pannosch

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf Stammersdorf – SV Donau, 1:1 (0:1)

71 Ahmet Babadostu 1:1

44 Furkan Sezen 0:1

