1. Simmeringer SC verpasst Punkt gegen FC 1980 Wien

Details Samstag, 20. April 2024 21:40

"Es war ein knapper und wichtiger aber vor allem ein Arbeitssieg." Der FC 1980 Wien trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen 1. Simmeringer SC davon. Vollends überzeugen konnte 1980 Wien dabei jedoch nicht, hatten ordentlich Glück überhaupt mit drei Zählern wieder nach Hause fahren zu können. Die Gastgeber verzeichneten nämlich gleich zwei Lattentreffer und einige gut Möglichkeiten.

Simmering spielt stark auf

Die erste halbe Stunde gehörte ganz klar den Jungs von Simmering-Coach Rene Hieblinger. Den Gästen fehlten sechs Spieler verletzt, das sah man zu Beginn. Die beste Möglichkeit auf die Führung war ein Lattenschuss nach knapp 25 Minuten. Danach übernahmen aber mit Fortdauer die Jungs von Trainer Fadil Mulalic das Kommando. Die Halbzeit endete aber ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Weitschuss sitzt

Nach dem Seitenwechsel blieb 1980 Wien am Drücker. Das führte zur Führung. Philipp Herout traf in der 64. Minute per Weitschuss, Manuel Jagschitz im Kasten der Hausherren war noch mit den Fingerspitzen dran. Danach musste man den Vorsprung aber verteidigen, denn Simmering nahm wieder Fahrt auf.

Zweiter Lattenschuss

Artur Mkrtichyan konnte sich in gleich drei Situationen auszeichnen, ließ keinen Treffer zu. Gut fünf Minuten vor Schluss knallte die Kugel nach einem Schussversuch der Hausherren erneut an die Latte, wieder ging der Ball nicht rein und damit war es das dann auch.

Fadil Mulalic: "Es war ein knapper und wichtiger aber vor allem ein Arbeitssieg. Wir mussten sechs Stammspieler vorgeben. Es war ziemlich schwierig und wir müssen uns dann auch bei unserem Torhüter bedanken, der den Sieg festgehalten hat. Außerdem hatten wir natürlich zweimal Lattenglück."

Während Simmeringer SC am kommenden Samstag ASV 13 empfängt, bekommt es FC 1980 Wien am selben Tag mit SV Schwechat zu tun.

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Lukas Kalser, Florian Himler, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Michael Ried, Marcel Brunner, Rares Sergiu Chiorean, Youssef Ahmad, Christian Berger, Michal Vlcek



Ersatzspieler: Uros Jovanovic, Luca Binder, Karol Ogorzalek, Enzo Nkonobang, Peter Safranek, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Uros Sarafinovic, Jeton Hajra, Rafael Hofer, Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Victor Sanchez de Medina Hernandez, Zidan Güler, Edin Delić, Tolga Yilmaz, Philipp Herout (K)



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Milos Despotovic, Nuri Kilic, Emilijan Railic, Mario Maglica



Trainer: Fadil Mulalic

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – FC 1980 Wien, 0:1 (0:0)

64 Philipp Herout 0:1

