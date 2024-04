Action pur: Austria XIII und Slovan HAC trennen sich 3:3

Details Samstag, 20. April 2024 22:16

"Es ist extrem bitter weil wir zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gegen ein Top-Team einen Sieg liegen lassen", war Michael Keller nach dem 3:3 seines Austria XIII Auhof Center gegen SK Slovan HAC Trachten Witzky ebenso wie seine Mannschaft ein wenig enttäuscht. Sein Team führte dreimal, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen.

Kaum angepfiffen, schon getroffen

Austria XIII erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der ersten Minute durch Jan Rafael Ferencak nach einem abgefälschten Freistoß der genau auf den Kopf des Spielers zur frühen Führung. Dann setzte Hagel ein, der für eine kurze Unterbrechung sorgte. Aus dieser heraus kamen die Gäste besser, ließen den Ausgleich folgen. Nach einer Nachlässigkeit in der Hintermannschaft der Hausherren, bejubelte Thomas Teissl das 1:1 (17.). Doch wieder dauerte es nicht lange, bis die Keller-Elf erneut vorlegte. Oliver Puymann versenkte die Kugel zum 2:1 (20.). Zwischenzeitlich hatten die Hausherren auch noch einen Stangenschuss zu verzeichnen. Den Schlusspunkt hatten aber wieder die Gäste zu verzeichnen. Thomas Teissl gelang in der Nachspielzeit ein Doppelpack (45.+3).

Erneut Sieg verpasst

Wieder gelang dem abstiegsbedrohten Gastgeber der bessere Start. Emil Jungmair brachte Austria XIII Auhof Center nach 48 Minuten die 3:2-Führung. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Austria XIII bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Jusuf Jenuzi, der kurz nach seiner Einwechslung mit der Roten Karte schon wieder hinausgestellt worden war (83.) Das Heimteam schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (91.) traf Matej Lukic-Grancic zum Ausgleich für SK Slovan HAC Trachten Witzky. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Austria XIII Auhof Center und SK Slovan HAC schließlich mit einem Remis.

Michael Keller: "Das ist richtig bitter, wenn du dreimal in Führung gehst und jedes Mal den Ausgleich kassierst. Leider sind auch Fehler passiert, vor allem in der Verteidigung. Ich merke aber, dass wir am richtigen Weg sind, die Jungs nach einem Remis gegen ein Top 3-Team unzufrieden ist. Das ist ein gutes Zeichen und wenn wir so weiterspielen, steigen wir auch nicht ab."

Am kommenden Samstag tritt Austria XIII Auhof Center bei FC Hellas Kagran an, während SK Slovan HAC Trachten Witzky einen Tag später SV Gerasdorf Stammersdorf empfängt.

Austria XIII Auhof Center: Boris Milosevic - Simon Tuka, Vitalie Bordian, Jan Donnerbauer, Anton Jäger - Christian Mijatovic, Michael Pechar (K), Oliver Puymann, Andrija Pavlovic, Jan Rafael Ferencak - Emil Jungmair



Ersatzspieler: Matthias Auer, Jusuf Jenuzi, Marko Djuric, Luka Kelava, Zoran Pantic, Chikadibia Anyanwu



Trainer: Michael Keller

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Aleksandar Ilic, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Thomas Teissl, Tayfun Braun, Mehmet Arlu, Matej Lukic-Grancic, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Filip Hummer, Murtaza Abrahmi, Benjamin Reich, Sandro Lukic-Grancic, Ahmed Hassan, David Komarac



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – SK Slovan HAC Trachten Witzky, 3:3 (2:2)

91 Matej Lukic-Grancic 3:3

48 Emil Jungmair 3:2

48 Thomas Teissl 2:2

20 Oliver Puymann 2:1

17 Thomas Teissl 1:1

1 Jan Rafael Ferencak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.