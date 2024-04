Sportunion Mauer bezwingt Red Star Penzing bei Torfestival

Details Sonntag, 21. April 2024 17:01

In der 22. Runde der Wiener Stadtliga war die Mannschaft von Red Star Penzing zu Gast beim Tabellenführer von Sportunion Mauer. Nachdem die Mannschaft von Mauer letzte Woche gegen den FC Stadlau sicher mit 3:0 die Tabellenführung verteidigen wollen sie auch gegen Red Star Penzing drei Punkte einfahren. Für die Gäste ist es nach einer Niederlage gegen Gerasdorf letzte Woche eine sehr schwierige Aufgabe gegen den Tabellenführer von Mauer punkten zu können. Für die Hausherren ist es dennoch eine wichtige Partie, um von Konkurrenten Helfort nicht eingeholt zu werden, die heute Mittag mit 2:1 gewinnen konnten.

Verdienter Sieg bei Torfestival

"Die drei Punkte sind sehr wichtig für uns und wir haben hochverdient gewonnen. Wir hatten sehr viele Chancen und hätten in vielen Phasen der Partie noch zusätzlich ein oder zwei Tore erzielen müssen", erklärte Trainer Christoph Knirsch. "Wir sind nach ungefähr 20 Minuten in Führung gegangen und haben, dann nach einem individuellen Fehler den Ausgleich kassiert. Die Mannschaft war aber nicht geschockt und wir waren direkt wieder im Angriff. Zur Pause war das 3:1 noch keine Entscheidung, aber es stand alles perfekt, um hier drei Punkte einfahren zu können. In Halbzeit zwei was es etwas ausgeglichener und wir konnten zum Schluss noch mit dem 4:1 den Deckel drauf machen", fügte Trainer Knirsch hinzu. "Mit dem Sieg sind wir sehr zufrieden und es ist ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft", erklärte Trainer Christoph Knirsch.

Torfestival nach schnellem Ausgleich

Vor allem für Sportunion Mauer ist es eine wichtige Partie, damit man die Tabellenführung verteidigen kann und vor allem den Abstand zu Dinamo Helfort so groß wie möglich halten zu können. In den Anfangsminuten waren die Hausherren etwas besser und so konnte Goalgetter Alexander Frank in der 22. Minute die Hausherren in Führung schießen. Die schnelle Antwort fanden die Gäste nur zwei Minuten später als Noah Eliott Tarrab Maslaton den Ausgleich erzielte. Die Mauerer spielten jedoch entschlossen nach vorne und so war es erneut Alexander Frank, der in der 36. Minute das 2:1 erzielen konnte. Kurz darauf erzielte Thomas Komornyik den 3:1 Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel, kam lange nichts von beiden Seiten und die Torhüter konnten sich in einigen Situationen auszeichnen. In der Nachspielzeit schnürte Alexander Frank den Hatrick und erzielte das 4:1. Maximilian Eksler verkürzte nochmals auf 2:4, was aber viel zu spät war, um nochmals gefährlich zu werden.

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Andre Necina, Tobias Kerschl, Stefan Brunner - Nikola Ivic, Felix Langbrucker (K), Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo - Marco Elbl, Alexander Frank



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Alexander Barnet, Victor Quesada Hentschel



Trainer: MSc Christoph Knirsch

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Maximilian Eksler, Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Eghosa Osarodion - Florian Oelz, Deniz Obradovic, Luca Kreuzer, Noah Eliott Tarrab Maslaton - Tobias Steiner



Ersatzspieler: Marc Baloun, Leon Shaini, Ivan Caselles Signes, Laurenz Flörl, Roman Sturzeis, Sebastian Hosiner



Trainer: Klemens Messner

