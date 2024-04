SC Mannswörth bezwingt ASV 13 bei spektakulärer zweiter Halbzeit

Details Sonntag, 21. April 2024 17:46

In der 22. Runde der Wiener Stadtliga war der SC Mannswörth zu Gast bei Tabellschlusslicht ASV 13. Für die Hausherren ist es nach der Niederlage gegen FC 1980 Wien eine wichtige Partie, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Für die Mannswörther wäre ein weiterer Sieg ebenso wichtig, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Für die Mannschaft von ASV 13 wird langsam die Zeit knapp, um dem Abstieg entgegenzuwirken. Nachdem man vor zwei Wochen zuhause gegen die Mannschaft von WAF Brigittenau einen Punkt mitnehmen konnte, will man auch gegen die Mannschaft vom SC Mannswörth zumindest einen Punkt mitnehmen.

Verdienter Sieg in verrückter zweiter Halbzeit

"Es war eine wilde Partie mit vielen Emotionen auf beiden Seiten. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas besser, aber auch ASV 13 hatte ein paar gute Chancen", erklärte Trainer Thomas Gonda. "In der zweiten Halbzeit ging dann komplett die Post ab! Wir konnten nach fünf Minuten in Führun gehen, mussten danach aber eine sehr starke Offensive von ASV 13 entgegenwirken und haben den Ausgleich bekommen. Danach waren wir wieder etwas besser in der Partie und konnten sogar eine zwei Toreführung erspielen. ASV 13 konnte im Anschluss nochmals das 3:2 erzielen und erhöhten im Anschluss natürlich den Druck. Wir konnten einer starken Offensive jedoch standhalten und haben schlussendlich auch verdient mit 3:2 die Partie gewonnen", fügte Trainer Thomas Gonda hinzu. "Jetzt liegt der Fokus natürlich schon wieder bei der nächsten Partie auswärts gegen Wienerberg. Es wird ebenso keine leichte Partie, jedoch werden wir wieder 100% geben und alles für den Sieg tun", betonte Trainer Thomas Gonda.

Torfestival nach Chancenwucher

Vor allem in der ersten Halbzeit gab es einige Chancen, welche keines der Teams in ein Tor verwerten konnte. So musste in der zweiten Halbzeit ein Torregen her. Die erste Halbzeit war eine sehr ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste die gut in die Partie starteten und in Minute 50 mit 1:0 in Führung gehen konnten. Kurz darauf meldeten sich auch die Hausherren mit ihrer ersten Chance in Halbzeit zwei und erzielten in der 59. Spielminute den Ausgleich. Rund 20 Minuten vor dem Ende kamen die Gäste nochmals gefährlich nach vorne und erhöhten den Druck. So war es in Minute 70 Ugur Sezen, der das 2:1 und in Minute 76 Sergej Vujasinovic der das 3:1 fixierte. Daraufhin meldeten sich die Gäste nochmals und erzielten prompt den Anschlusstreffer in Minute 82. Nach ein paar weiteren Chancen für die Hausherren blieb es jedoch bei den drei Punkten für die Gäste und ASV 13 ist weiterhin in der Krise.

ASV 13: Koloman Koppelhuber, Joshua Ferreira, Jakob Lustig, Niklas Radatz, Jakob Hauptmann (K), Din Talic, Alp Kahveci, Edah Music, Kajetan De Giacomo, Mika Friz, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Moritz Graf, Julian Dorrek, Florian Bachmann, Anthony Nnadozie, Mark Trubatsov, Severin Mijatovic



Trainer: Gerhard Frey

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Can Özdemir, Matej Azdajic, Máté Béla, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Daniel Meindorfer (K), Saidouna Conde, Samuel Rios



Ersatzspieler: Fabio Pinka, Adrijan Pejic, Ugur Sezen, Lucas Keglevits, Cihan Özdemir, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.