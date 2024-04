Sportunion Mauer bezwingt SV Donau und macht großen Schritt Richtung Meistertitel

Details Freitag, 26. April 2024 22:01

Sportunion Mauer errang am Freitag einen 3:1-Sieg über SV Donau. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Sportunion Mauer enttäuschte die Erwartungen nicht. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Sportunion Mauer gegen SV Donau mit 1:0 die Nase vorn. Da Mauer-Verfolger Helfort im Parallelspiel verloren hat, liegt Mauer sieben Runden vor Schluss nun sechs Punkte voran

SV Donau gleicht aus

Nikola Ivic brachte SV Donau in der 16. Minute ins Hintertreffen - schöner Angriff über mehrere Stationen und schon steht es 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil: Eddi Jusic ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Heimmannschaft. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Mauer legt wieder vor

Im zweiten Durchgang macht Mauer munter weiter und drückt auf die Führung. Marco Elbl machte in der 60. Minute das 2:1 von Sportunion Mauer perfekt - er trifft wuchtig ins Kreuzeck. Damit führen die Gäste wieder. Der Treffer von Victor Quesada Hentschel in der 65. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende behielt Sportunion Mauer gegen SV Donau die Oberhand.

Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt SV Donau den siebten Platz in der Tabelle ein. Zehn Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat SV Donau derzeit auf dem Konto. SV Donau verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Wer soll Sportunion Mauer noch stoppen? Der Tabellenführer verbuchte gegen SV Donau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Wiener Stadtliga weiter an. Der Defensivverbund von Sportunion Mauer ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst acht kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 20 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit 16 Begegnungen hat Sportunion Mauer das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für SV Donau ist SV Dinamo Helfort 15 (Samstag, 16:00 Uhr). Sportunion Mauer misst sich am selben Tag mit SK Slovan HAC Trachten Witzky (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christoph Knirsch (Trainer Mauer): "Ich bin natürlich zufrieden. Beim SV Donau muss man immer eine sehr gute Leistung zeigen, um zu bestehen. Die Burschen haben das richtig gut gemacht. Ich weiß, wir liegen jetzt sechs Punkte voran, aber die Saison dauert noch viel zu lange, um abzuheben. Wir müssen weiter konzentriert bleiben. Das wissen die Spieler aber auch."

Wiener Stadtliga: SV Donau – Sportunion Mauer, 1:3 (1:1)

65 Victor Quesada Hentschel 1:3

60 Marco Elbl 1:2

28 Eddi Jusic 1:1

16 Nikola Ivic 0:1

