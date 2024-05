Gerasdorf Stammersdorf dominiert gegen Hellas Kagran mit einem fulminanten 5:0

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:02

"Der ganze Auftritt unserer Mannschaft hat mir gefallen. Wir waren sehr dominant, wenngleich wir in Halbzeit eins auch Glück hatten, kein Tor bekommen zu haben." Johann Radits war ob der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich Gerasdorf Stammersdorf am Freitagabend mit einem klaren 5:0 gegen Hellas Kagran durch. Das Spiel, das zunächst in der ersten Halbzeit keine Tore sah, durchaus das Potential für Treffer hatte, explodierte nach der Pause in ein Feuerwerk an Toren für die Heimmannschaft.

Ein Spiel der zwei Halbzeiten

Der Start des Spiels verhieß eine ausgeglichene Partie, wobei beide Teams versuchten, ihren Rhythmus zu finden. Gerasdorf trat dominant auf, Hellas versuchte sein Glück über schnelle Gegenzüge. Beide Mannschaften hatten jeweils ein Abseitstor zu verzeichnen. "Es hätte zur Pause auch durchaus 2:2 stehen können. Kompliment an Hellas, die das wirklich gut gemacht haben und mit ihren Nadelstichen für Unruhe gesorgt haben", zollte Radits den Gästen aus Wien Respekt. Tore hatten die Zuschauer aber schließlich keine zu bestaunen.

Die Tore fallen im zweiten Durchgang

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel aber ändern. Die zweite Halbzeit gehörte voll und ganz Gerasdorf Stammersdorf. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 51. Minute, brachte ein unglückliches Eigentor von Martin Haberleitner von Hellas Kagran die Heimmannschaft in Führung. Dieses Tor schien den Bann zu brechen, und Gerasdorf Stammersdorf spielte fortan befreiter auf. In der 61. Minute baute nach Foulspiel im Sechzehner der Gäste, Daniel Plank per Elfmeter die Führung zum 2:0 aus, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Murat Bora in der 73. Minute, der das Spiel mit einer traumhaften Einzelleistung praktisch entschied.

Kantersieg

Als wären diese Tore nicht schon Schlag genug für Hellas Kagran, setzte Gerasdorf Stammersdorf seinen Torrausch fort. Daniel Plank, der schon per Elfmeter getroffen hatte, erzielte in der 86. Minute sein zweites Tor des Abends, erneut vom Punkt. Der Schlusspunkt wurde dann in der 90. Minute gesetzt, als Connor Dostal im Konter das 5:0 markierte und damit den triumphalen Sieg für Gerasdorf Stammersdorf besiegelte.

Hellas Kagran, das in der ersten Halbzeit noch gut mithalten konnte, fand in der zweiten Hälfte keine Antwort auf die Offensivpower von Gerasdorf Stammersdorf und musste eine herbe Niederlage hinnehmen. Für Gerasdorf Stammersdorf war es ein Abend zum Feiern, während Hellas Kagran das Ergebnis schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren muss.

Johann Radits: "Der ganze Auftritt hat mir sehr sehr gut gefallen. Vor der Pause haben wir noch ein wenig zu hektisch gespielt und oftmals den letzten Pass nicht ordentlich gebracht. Nach dem Seitenwechsel war das 1:0 quasi der Dosenöffner, danach haben wir uns deutlich leichter getan. Man muss aber schon sagen, dass Hellas das vor der Pause sehr gut gemacht hat und kassieren wir da das 0:1, kann die Partie auch ganz anders ausgehen. So aber sind wir natürlich sehr zufrieden."

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Marcel Friedlmayer, David Hochreiter



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Andreas Hauser, Lukas Halper, Jan Stärker, Bilyal Myumyunov



Trainer: Jürgen Halper

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Serkan Firat, Simon Löhlein, Fabio Revelant, Ben Schoisswohl, Christopher Schaller - Ronald Birnbauch, Yannic Mattes, Nuh Nazli (K), Martin Haberleitner - Daniel Bohac



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Emil Safer, Mario Fürthaler, Philipp Pohn, Simon Reisek, Vu Linh Nguyen



Trainer: Rene Fischer

Wiener Stadtliga: Gerasdorf : Hellas K. - 5:0 (0:0)

91 Connor Dostal 5:0

86 Daniel Plank 4:0

73 Murat Bora 3:0

61 Daniel Plank 2:0

51 Eigentor durch Martin Haberleitner 1:0

