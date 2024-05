Roth-Elfmeter bringt SV Schwechat Sieg gegen 1. Simmeringer SC

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:38

Am Freitagabend lieferten sich der SV Schwechat und der 1. Simmeringer SC ein spannendes Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Vor heimischem Publikum gelang es dem SV Schwechat, durch einen späten Treffer den Sieg einzufahren. Der Endstand von 1:0 spiegelt die intensive Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams wider, bei der lange Zeit unklar blieb, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Ein Kampf bis zur letzten Minute

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Der SV Schwechat, angeführt von Kapitän Manuel Freundorfer, zeigte sich von Beginn an entschlossen, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Die Gäste aus Simmering, unter der Führung von Manuel Jagschitz, hielten jedoch ebenso energisch dagegen, was zu einer ausgeglichenen ersten Halbzeit führte. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb der Halbzeitstand bei 0:0.

Die zweite Spielhälfte begann mit zahlreichen Wechseln, wobei beide Trainer versuchten, neue Impulse zu setzen. Der SV Schwechat brachte Denis Spahic für Nikola Djordjevic und später Emilio Iljas Kaya für Martin Demic, um die Offensive zu stärken. Der 1. Simmeringer SC reagierte ebenfalls mit Wechseln, Peter Safranek kam für Youssef Ahmad und Michal Vlcek ersetzte Santiago Gans Lombas, in der Hoffnung, das Blatt zu wenden.

Entscheidung in der Schlussphase

Die Partie blieb bis in die Schlussminuten hinein offen und hart umkämpft. Erst in der 73. Minute gelang es Niklas Roth, den erlösenden Treffer für den SV Schwechat zu erzielen. Nach einer Phase intensiven Drucks auf das Tor der Gäste, fand man eine Lücke in der Verteidigung des 1. Simmeringer SC und es gab Elfmeter. Roth trat und versenkte das Leder im Tor. Trotz weiterer Bemühungen des 1. Simmeringer SC, den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim 1:0 für den SV Schwechat.

In den letzten Minuten des Spiels setzte der SV Schwechat auf frische Kräfte, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Aleksandar Radosavljevic und Marko Todorovic kamen für Brian Brem bzw. Almir Mujkic ins Spiel. Diese Wechsel trugen dazu bei, das Ergebnis über die Nachspielzeit hinweg zu sichern. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter den hart erkämpften Sieg für den SV Schwechat, der sich über wichtige drei Punkte freuen konnte.

Stimme zum Spiel:

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter Schwechat): "Wir freuen uns natürlich, jedoch sind wir bodenständig und wissen, dass es heute nicht die beste Leistung war. Es hat das Feuer gefehlt. Wir haben uns selbst das Leben schwer gemacht. Unter dem Strich haben wir uns aber die drei Punkte geholt. Das braucht man manchmal, dass man auch in so einem Spiel drei Punkte holt. Manchmal schmecken solche Punkte dann sogar noch besser. Wir müssen uns aber trotzdem verbessern."

Aufstellungen:

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Martin Demic, Christopher Gschwent, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer (K), Brian Brem, Manuel Bauer, Almir Mujkic



Ersatzspieler: Manuel Haag, Denis Spahic, Marko Todorovic, Emilio Iljas Kaya, Shahumran Afzali, Aleksandar Radosavljevic



Trainer: Thomas Slawik

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Lukas Kalser, Florian Himler, Benjamin Soura, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Michael Ried, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Youssef Ahmad, Christian Berger



Ersatzspieler: Uros Jovanovic, Luca Binder, Rares Sergiu Chiorean, Peter Safranek, Michal Vlcek, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: Schwechat : Simmeringer SC - 1:0 (0:0)

73 Niklas Roth 1:0

Details

