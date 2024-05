SC Mannswörth bezwingt FC Stadlau bei Fußballkrimi

Details Montag, 06. Mai 2024 11:47

In einem spannenden Duell setzte sich der SC Mannswörth am Freitagabend mit einem soliden 2:0 gegen den FC Stadlau durch. In einem Spiel, das von strategischen Zügen und entscheidenden Momenten geprägt war, bewiesen die Gastgeber ihre Effektivität und sicherten sich drei wichtige Punkte.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

"Wir waren die bessere Mannschaft und konnten vor allem in den Anfangsminuten stark nach vorne spielen. Durch den Führungstreffer konnten wir die Partie kontrollieren und den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen", erklärte Trainer Gonda. "Auch in der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel, aber auch die Stadlauer kamen zu ihren Chancen. Durch das 2:0 nach rund 60 Minuten war die Partie dann schon fast entschieden und die Stadlauer haben natürlich mehr nach vorne gespielt und wir konnten jedoch den Druck standhalten und den Sieg sicher nachhause spielen", fügte Gonda hinzu. "Wir sind froh über die drei Punkte und wollen unseren Lauf auch nächste Woche fortsetzen und reisen mit breiter Brust zu Red Star Penzing. Auf diese Partie werden wir uns natürlich, wie auf jedes Spiel nochmals besser vorbereiten, aber ich denke, dass wir durch unsere jetzige starke Form in der Lage sind auch hier zu punkten", betonte Trainer Gonda.

SC Mannswörth verdoppelt den Vorsprung

Die zweite Halbzeit startete mit einem ähnlichen Bild: Der SC Mannswörth kontrollierte das Spielgeschehen, während der FC Stadlau nach Wegen suchte, den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 64. Minute war es Can Özdemir, der mit einem sehenswerten Treffer den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0 ausbaute. Dieser Treffer erwies sich als der entscheidende Schlag gegen die Ambitionen des FC Stadlau, die trotz weiterer Wechsel und Bemühungen nicht in der Lage waren, den Rückstand aufzuholen.

Die letzten Minuten des Spiels wurden von weiteren Wechseln auf beiden Seiten geprägt, wobei der SC Mannswörth vor allem darauf bedacht war, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Der FC Stadlau hingegen versuchte alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte jedoch wiederholt an der stabilen Defensive oder dem eigenen Unvermögen im Abschluss.

Als der Schiedsrichter nach 93 Minuten das Spiel abpfiff, stand ein verdientes 2:0 für den SC Mannswörth zu Buche. Mit dieser Leistung unterstrichen die Gastgeber ihre Ambitionen und fügten dem FC Stadlau eine schmerzhafte Niederlage zu. Während der SC Mannswörth den Sieg feierte, muss der FC Stadlau seine Wunden lecken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Ugur Sezen, Can Özdemir, Matej Azdajic, Máté Béla, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Daniel Meindorfer (K), Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Fabio Pinka, Mohammed Khattab, Adrijan Pejic, Lucas Keglevits, Christian Hautzinger, Ayoub Ben Ammar



Trainer: Thomas Gonda

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger (K), David Obradovic, Leon Effenberger, Dominik Kurz, Fedi Houidi, Kim Bröckl, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Burak Karakoc, Daniel Radosavlevic, Marco Schwarz, Edin Alihodzic, Moritz Waba



Trainer: Stefan Horniatschek

Wiener Stadtliga: Mannswörth : FC Stadlau - 2:0 (1:0)

64 Can Özdemir 2:0

31 Matej Azdajic 1:0

