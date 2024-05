SV Schwechat feiert klaren Sieg über ASV 13

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:49

In einer spannenden Begegnung der 25. Runde der Wiener Stadtliga erwies sich der SV Schwechat als das dominierende Team auf dem Platz und besiegte ASV 13 Hietzing mit einem deutlichen 4:2. Die Schwechater zeigten eine beeindruckende Leistung, welche die Zuschauer mitreißende Momente und insgesamt sechs Tore erleben ließ.

Erste Halbzeit: Rasante Führung für die Heimmannschaft

Das Spiel begann schwungvoll, als der Anpfiff ertönte und beide Teams energisch um die Kontrolle des Spiels kämpften. Die ersten Minuten zeigten eine ausgeglichene Partie, doch kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, brach Emilio Iljas Kaya den Bann und erzielte das 1:0 für die Schwechater. Dieser Treffer kurz vor der Pause gab den Hausherren einen entscheidenden psychologischen Vorteil. Nur zwei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit baute Dominik Pessl die Führung mit einem weiteren Tor zum 2:0 aus. Dieses schnelle Tor direkt nach der Pause zeigte die Entschlossenheit der Schwechater, das Spiel zu dominieren.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd von ASV 13 und spannende Schlussminuten

Die Hietzinger, unbeeindruckt von dem Rückstand, kämpften tapfer weiter und ihre Bemühungen wurden belohnt. In der 55. Minute verkürzte Jonas Gary den Abstand auf 2:1. Dieses Tor brachte neue Energie ins Spiel von ASV 13, und sie drängten auf den Ausgleich. In der 64. Minute gelang es Julian Dorrek, den ersehnten Ausgleich zum 2:2 zu erzielen, was die Spannung auf dem Spielfeld und unter den Fans spürbar erhöhte. Doch die Freude der Hietzinger währte nicht lange. Nur sieben Minuten später, in der 71. Minute, brachte Manuel Bauer die Schwechater wieder in Führung. Sein Tor zum 3:2 war ein kritischer Moment, der das Blatt erneut zugunsten der Heimmannschaft wendete.

Die Schlussminuten des Spiels waren von intensivem Druck und Versuchen beider Teams geprägt, doch es war Shahumran Afzali, der in der 90. Minute den Sack zu machte. Mit seinem Tor zum 4:2 sicherte er nicht nur den Sieg für den SV Schwechat, sondern begeisterte auch die Fans mit einem spektakulären Abschluss einer aufregenden Partie. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Spieler des SV Schwechat feierten ihren verdienten Sieg.

Dieses Spiel war ein Beweis für die Stärke und Entschlossenheit des SV Schwechat, der trotz zwischenzeitlichem Gleichstand nie den Kampfgeist verlor und schließlich als Sieger vom Platz ging. Die Hietzinger zeigten zwar eine beachtliche Leistung im Aufholen, konnten aber letztlich die Überlegenheit der Schwechater nicht überwinden.

Stimme zum Spiel:

Aleksander Palalic (Teammanager Schwechat): "Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, der Gegner hatte aber die besseren Möglichkeiten. Das muss man so sagen. Wir haben mit der zweiten Chance aber das Tor gemacht. Wir sind dann mit Schwung in die zweite Halbzeit gekommen und haben auch gleich das zweite Tore gemacht. Wir konnten dann aber nicht nachlegen und das Spiel war plötzlich spannend. Dann haben wir aber dank unserer Qualität, die wir im Moment auch auf den Platz bringen, noch zugelegt und haben noch zwei Tore gemacht. Am Ende sind es drei Punkte, die sehr wichtig sind und die Tabelle zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Aufstellungen:

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Emilio Iljas Kaya, Christopher Gschwent, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer (K), Brian Brem, Manuel Bauer



Ersatzspieler: Manuel Haag, Martin Demic, Dario Kopic, Shahumran Afzali, Emre Kilka, Aleksandar Radosavljevic



Trainer: Thomas Slawik

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Julian Dorrek, Joshua Ferreira, Jakob Lustig, Jakob Hauptmann, Din Talic, Noah Rossler, Anthony Nnadozie, Alexander Panner, Jonas Gary, Severin Mijatovic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Niklas Radatz, Edah Music, Alp Kahveci, Daniel Böck, Mateo Stojcevic



Trainer: Mario Sonnleitner

Wiener Stadtliga: Schwechat : ASV 13 - 4:2 (1:0)

95 Shahumran Afzali 4:2

71 Manuel Bauer 3:2

64 Julian Dorrek 2:2

55 Jonas Gary 2:1

46 Dominik Pessl 2:0

44 Emilio Iljas Kaya 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.